Højtstående amerikansk general tror, at Nordkorea på ny vil teste et interkontinentalt ballistisk missil.

USA er ved at forberede forskellige reaktioner på Nordkoreas mulige "julegave".

Det oplyser general Charles Q. Brown, øverstbefalende for Pacific Air Forces under det amerikanske luftvåben, ifølge flere medier.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har annonceret, at hvis ikke amerikanerne kommer Nordkorea i møde inden årets udgang, for eksempel ved at lette økonomiske sanktioner, vil han give en såkaldt "julegave".

Det tolkes af de fleste som en slet skjult trussel.

General Charles Q. Brown mener, at "gaven" kan være en test af et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

Det siger han til det amerikanske medie Defense One:

- Det, som jeg forventer, er, at gaven bliver en eller anden form for langtrækkende ballistisk missil. Spørgsmålet er, om den kommer juleaften? Kommer den juledag? Eller kommer den efter nytår?

De seneste uger har Nordkorea hævdet at have gennemført flere tests, som ikke er blevet nærmere specificeret, fra Sohae-anlægget, der tidligere har været brugt til satellitopsendelser.

Samtidig lader der til på ny at være blevet skruet op for spændingerne de to lande imellem, og USA's særlige udsending har kaldt Nordkoreas retorik "fjendtlig".

General Brown tror, at en ICBM-test er nært forestående.

- Man kan lytte til retorikken, og samtidig er de forskellige tests over den seneste uge eller to alt sammen indikationer på, at der er aktivitet, siger han ifølge Defense One.

