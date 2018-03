Spørgsmålet er, om der i virkeligheden er kommet så meget nyt frem i det interview, som pornostjernen Stormy Daniels natten til mandag dansk tid gav til CBS' '60 Minutes'. Men sagen kan til gengæld udvikle sig mere, vurderer to eksperter i amerikansk politik.

Stormy Daniels fortæller i programmet, at hun og Donald Trump en enkelt gang tilbage i 2006 dyrkede ubeskyttet sex.

Hun siger også, at hun følte sig truet til at holde mund om den udenomsægteskabelige udskejelse, og i 2016 indgik hun en aftale om at tie med Trumsp advokat, der til gengæld betalte hende 130.000 dollar (780.000 kroner, red.).

På billedet: Stormy Daniels og Donald Trump. Foto: ETHAN MILLER, OLIVIER DOULIERY På billedet: Stormy Daniels og Donald Trump. Foto: ETHAN MILLER, OLIVIER DOULIERY

»Vi ved allerede meget om, at Donald Trump har været en playboy, og at han har været utro flere gange. Sexanklagerne er ikke det mest interessante. Det er, at Stormy Daniels tilsyneladende har fået penge for at holde mund. Samtidig kommer hun med en løs anklage om trusler. Om det har nogen forbindelser til Trump kan vi ikke vide, men det er interessant,« siger professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Derek Beach.

Hvis Trump har noget med truslerne at gøre, vil det være 'eksplosivt,' fremhæver han.

Det er Niels Bjerre-Poulsen, lektor i historie ved Syddansk Universitet, enig i.

»Det er sådan set ikke det moralske, der spiller en rolle her. Det er nærmest indarbejdet i Donald Trumps image, at han har lægget i med diverse pornostjerner, men det kan blive ret problematisk for ham, at han advokat betalte Stormy Daniels 130.000 dollar og bagefter påstod, at det var på hans eget initiativ. Spørgsmålet er, om Trump har en finger med i spillet, eksempelvis ved at optræde under synonym. Det kan bringe Trump og advokaten i alvorlige problemer, hvis det er tilfældet,« siger han.

På billedet: Stephanie Clifford, også kendt som Stormy Daniels. New York den 23. februar. Foto: Eduardo Munoz På billedet: Stephanie Clifford, også kendt som Stormy Daniels. New York den 23. februar. Foto: Eduardo Munoz

Det er også et åbent spørgsmål, om flere kvinder kan være betalt til tavshed. Men også en kommende retssag kan give Trump kvaler. En kvinde har sagsøgt ham for bagvaskelse og sexchikane, og en domstol i New York har berammet sagen.

»Trump kan blive indkaldt som vidne, hvor han skal svare under vidneansvar. Der er meget vide rammer for, hvad han kan blive udspurgt om. Det kan ende med at blive ganske belastende for ham,« siger Niels Bjerre-Poulsen.

USA er så polariseret, og folks holdninger omkring Trump er meget fastlåste Niels Bjerre-Poulsen, lektor i historie ved Syddansk Universitet

Begge forskere er enige om, at det er begrænset hvilke konsekvenser, sagen vil få for Trump rent politisk.

»USA er så polariseret, og folks holdninger omkring Trump er meget fastlåste. Hans tilhængere er godt klar over, at hans moral er flosset, og at han har levet et meget flamboyant liv med masser af kvinder. Mange af hans tilhængere anerkender, at han sådan set er ret frastødende, men de morer sig over den vrede, som den venstreorienterede kystelite nærer mod ham. Trump-tilhængerne synes, de er dobbeltmoralsk, fordi de selv var vilde med Bill Clinton,« siger han med reference til den daværende præsidents affære med praktikanten Monica Lewinsky tilbage i 1995.

En sag om en amerikansk præsident, der har haft en affære med en pornoskuespillerinde ville have været en kæmpe skandaler under enhver anden præsident, vurderer Niels Bjerre-Poulsen.

»Trump er sluppet let i første omgang, fordi der er så mange andre sager, han er i centrum for hele tiden. Paradokset er, at Trump nyder stor opbakning blandt evangelisterne i USA, som åbenbart er parat til at tilgive hvad som helst. De glæder sig over, at de har fået en højesteretsdommer, der er imod fri abort,« siger han og tilføjer:

»Ingen forestiller sig rigtig Trump som rollemodel. Ikke engang hans egne tilhængere, der også grundlæggende opfatter ham som en vulgær person.«