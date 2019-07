»Man kan ikke tale sig ud af det. Det er ren racisme.«

Sådan lyder vurderingen fra lektor i amerikansk politik ved Syddansk Universitet Niels Bjerre-Poulsen efter de seneste udsagn fra USAs præsident, Donald Trump, på Twitter.

'Interessant at se "progressive" demokratiske kongreskvinder, der oprindeligt kommer fra lande, hvis regeringer er totale katastrofer, ondskabsfuldt fortælle den amerikanske befolkning, hvordan vores regering skal køres,' skriver Trump blandt andet i en serie af opdateringer på det sociale medie.

Her nævner præsidenten ingen navne, men der er ikke megen tvivl om, at han retter skytset mod fire demokratiske kvinder, der presser på for at stille ham for en rigsret: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley. Alle farvede kvinder, der ifølge Trump skal 'tage tilbage' til 'der hvor de kom fra'.

Ilhan Omar og Rashida Tlaib er to af de fire kvinder, der ifølge Donald Trump burde 'rejse hejm'. Men kun Omar er født uden for USA. Foto: SAUL LOEB/AFP/RITZAU SCANPIX

»Jeg kan ikke komme i tanker om noget fortilfælde. Takket være Watergate-båndene har vi hørt, at Richard Nixon kom med racistiske ytringer privat, men ikke i fuld offentlighed, som det sker her,« siger Niels Bjerre Poulsen.

Der er desuden lige én besynderlig detalje ved Trumps melding: Det er kun Omar, der ikke er født i USA. Og hvordan er det nu egentlig med Trump selv?

»Trumps mor var immigrant fra Skotland, og hans kone er også immigrant,« konstaterer Niels Bjerre-Poulsen, der kalder det både 'historieløst' og 'uamerikansk' at komme med sådan en udmelding.

»Det går imod hele forestillingen om USA som migrantnation - hvilket jo faktisk ikke bare er en forestilling, men i høj grad virkeligheden.«

Det bliver enormt svært at lægge denne trold ned i æsken igen. Man kan ikke tale sig ud af det. Niels Bjerre Poulsen, professor i amerikansk politik, Syddansk Universitet

Niels Bjerre-Poulsen har et bud på, hvorfor han netop nu kommer med den kontroversielle melding.

»Forleden måtte Trump opgive at få et spørgsmål om statsborgerskab med i næste folketælling, der finder sted i 2020. Det var Højesteret, der afviste hans krav. Det var et politisk nederlag, og derfor er der et element af afledning i at komme med en melding, der stjæler opmærksomheden,« siger han.

Men det var også udsigten til at lave ravage hos Demokraterne, der drev Trump.

»Han ville gerne puste til splittelserne mellem partiets venstrefløj og de mere moderate, anført af Nancy Pelosi. Men det har haft den helt modsatte virkning,« lyder det fra Niels Bjerre-Poulsen.

Også på de indre linjer risikerer udmeldingen at give præsidenten knubs. Mange republikanere vil få svært ved at finde en grimasse, der kan passe.

»Det bliver enormt svært at lægge denne trold ned i æsken igen. Man kan ikke tale sig ud af det. Det er ren racisme, og derfor får republikanerne rigtig svært ved at dukke hovedet og sige, at de ikke har nogen mening om det,« siger han.

Når Trump siger som han gør, vidner det også om, at han ser sin vej til genvalg i 2020 som en snæver vej.

»Han forsøger ikke at brede appellen ud, men prøver at mobilisere sine mest trofaste støtter, så de stemmer. Han formoder, at angreb på amerikanere med anden etnisk oprindelse er et plus hos hans vælgere,« siger Niels Bjerre-Poulsen.