»Det står helt klart, at det her er ret usædvanligt.«

Sådan lyder det fra B.T.s USA-ekspert Annegrethe Felter Rasmussen, efter det er kommet frem, at Donald Trump mandag nat dansk tid bliver udskrevet fra hospitalet, hvor han har været indlagt med covid-19 i mindre end tre døgn.

På et pressemøde, som Donald Trumps lægestab holdte mandag aften dansk tid, oplyste de, at præsidenten ikke er helt frisk endnu, men fortsat er i bedring, og at det er sikkert at udskrive ham.

Siden den amerikanske præsident fredag blev bekræftet smittet med coronavirus, har der være modstridende meldinger om hans tilstand. Dog er det kommet frem, at han modtaget medicin og har fået ilt.

Trumps lægestab kunne på pressemødet fortælle, at præsidenten fortsat ikke er helt ovenpå men er frisk nok til at blive udskrevet. Foto: SAUL LOEB Vis mere Trumps lægestab kunne på pressemødet fortælle, at præsidenten fortsat ikke er helt ovenpå men er frisk nok til at blive udskrevet. Foto: SAUL LOEB

»Nu er jeg ikke læge, men jeg tror ikke, der er nogle andre patienter i hele verden, der har fået de meget stærke medikamenter og er blevet udskrevet efter 72 timer, som det er tilfældet med Trump,« siger Annegrethe Felter Rasmussen, der også er USA-korrespondent hos POV International, og tilføjer:

»Hans læger siger, at han ikke er uden for fare, og det vil sige, at det nok snarere er præsidenten, der har tvunget lægerne til at udskrive ham til Det Hvide Hus, så han kan fortsætte sin behandling der. Han har fremtvunget sin vilje, og det er typisk for Trump.«

Annegrethe Felter Rasmussen tror, at Donald Trump har ønsket at blive udskrevet hurtigst muligt for at opretholde et billede af en stærk og handlekraftig præsident - et billede, som altså kan være svært at opretholde, når man er indlagt på hospitalet.

Det var da heller ikke Trumps læger, der på pressemødet fik lov til at dele budskabet om en nærtstående udskrivelse. Det gjorde præsidenten selv på Twitter kort inden pressemødet.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

'Jeg forlader det formidable Walter Reed Medical Center i dag klokken 18.30. Jeg har det rigtig godt! Vær ikke bange for covid-19,' skrev Donald Trump blandt andet i tweetet.

Og især den sidste del af tweetet, tror Annegrethe Felter Rasmussen ikke, falder i god jord hos de 60 procent af den amerikanske befolkning, som mener, at Donald Trump har håndteret coronakrisen dårligt og er delvis skyld i, at mere end 200.000 amerikanere har mistet livet.

»Hvis du er blandt de 60 procent, så er det her tweet helt ude i hampen. De over 200.000 familier, som har mistet et familiemedlem til covid-19, kan i hvert fald ikke skrive under på tweet, hvor der står, at man ikke skal være bange,« siger Annegrethe Felter Rasmussen.

Til gengæld mener hun, det forholder sig helt anderledes hos de 30 procent, som ifølge meningsmålingerne er helt vilde med den nuværende præsident. De ser et billede af en præsident, som er oven på, og som siger, at han er kommet stærkt ud på den anden side.

Donald Trump gik fredag 2. oktober ud og fortalte, at han er smittet med coronavirus. Foto: ALEX EDELMAN Vis mere Donald Trump gik fredag 2. oktober ud og fortalte, at han er smittet med coronavirus. Foto: ALEX EDELMAN

»De allervarmeste tilhængere har han stadigvæk, men det er ikke nok. Han skal også overbevise dem på midten,« siger Annegrethe Felter Rasmussen.

»Joe Biden har et kæmpe forspring, og det er fordi en stor del af befolkningen er utilfredse med Trumps håndtering af coronakrisen, og når han så selv bliver smittet, bliver den utilfredshed og mistillid forstærket.«

En ting er dog sikkert, understreger eksperten: Man skal aldrig dømme Trump ude.

»Han har tiltrukket sig al opmærksomheden, og det betyder ikke, at han er ude af farezonen eller på vej mod bedre meningsmålinger, men det er i trit med den måde, han er på og den præsident, han gerne vil være.«