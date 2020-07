USA's præsident, Donald Trump, åbnede torsdag op for muligheden for at udskyde det amerikanske præsidentvalg på grund af coronakrisen.

'Udskyd valget, til folk kan stemme ordentligt, pålideligt og sikkert,' skrev han i et opslag på Twitter, hvori den 74-årige præsident også påstår, at brevstemmer vil føre til valgsvindel.

Men ifølge en dansk USA-ekspert er udmeldingen blot et desperationstræk fra præsidentens side.

»Han gør det, fordi han kan se i meningsmålingerne, at han er ved at tabe. Det er en form for akut afledning i forhold til den dårlige økonomi, USA oplever lige nu,« siger Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor i amerikanske samfundsforhold ved Syddansk Universitet, til B.T.

Ifølge Niels Bjerre-Poulsen forsøger Donald Trump at gøde jorden til en påstand om snyd:

»Han forsøger at sprede mistillid til brevstemmer og det administrative lag i de 50 delstater. Hvis han taber valget, kan han hævde, at det hele skyldes valgsnyd.«

Niels Bjerre-Poulsen giver i den sammenhæng ikke meget for præsidentens påstand om, at der skulle foregå valgsnyd i USA. Han anser i stedet påstanden for at være lodret forkert:

»Valgsvindel eksisterer jo stort set ikke i USA. Studier viser, at ideen om udbredt valgsvindel ikke passer. Selve ideen om, at man ikke vil kunne gennemføre et valg på baggrund af brevstemmer, har simpelthen ikke noget på sig.«

'Vildt, at han gør det'

Niels Bjerre-Poulsen forklarer ligeledes, at dagens udmelding fra den amerikanske præsident er ret opsigtsvækkende.

»Det er fuldstændig vildt, at han gør det. Et amerikansk præsidentvalg er aldrig nogensinde blevet udskudt. Ikke engang under borgerkrigen,« forklarer han og påpeger, at udmeldingen bestemt ikke er noget klogt træk af Donald Trump:

»Det er farligt for demokratiet, når han forsøger at undergrave millioner af vælgeres tillid til, at man kan foretage et retfærdigt valg i USA.«

»At undergrave tilliden til demokratiets grundpille, som er det frie valg, kan aldrig være et klogt træk,« siger Niels Bjerre-Poulsen.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Nærmest umuligt

Selve udskydelsen af et præsidentvalg anser Niels Bjerre-Poulsen heller ikke som værende sandsynligt:

»Det er ikke præsidenten, der bestemmer, hvornår der er valg. Det står fast i forfatningen, at det skal afholdes første tirsdag i november. Det vil være næsten umuligt at ændre datoen.«

Han tilføjer dog, at det rent teknisk godt kan lade sig gøre, men det vil kræve en nærmest umulig proces.

»Det er muligt at vedtage en ny lov i repræsentanternes hus og i senatet, som han så skal skrive under. Det vil dog kræve, at kongressen vedtager en ny lovgivning, der kan ændre datoen,« forklarer han.

Skulle det blive aktuelt, er der dog ifølge Niels Bjerre-Poulsen to datoer, der vil gøre en udskydelse vanskelig:

»Det ligger fast, at den nye kongres med de nye valgte medlemmer skal tiltræde 3. januar, og præsidenten skal indsættes 20. januar. Derfor vil de to datoer nærmest gøre det praktisk umuligt at udskyde valget.«