Endnu er alting usikkert, men hvis det amerikanske præsidentvalg blev afgjort med det resultat, som der indtil videre er blevet optalt, vil Joe Biden vinde med mindst mulig margin til Donald Trump.

Og dét vil ifølge en USA-ekspert være det »værste resultat, vi kunne få.«

Sådan lyder det fra norske Svein Melby, der er seniorforsker ved Institut for Forsvarsstudier (IFS), som er en del av Forsvarets Højskole (FHS), til Dagbladet.

Det amerikanske præsidentvalg, der endnu er i gang, har vist sig at være en højdramatisk affære.

Onsdag brændte demonstranter det amerikanske flag af foran en retsbygning i Portland, Oregon. Foto: ANKUR DHOLAKIA Vis mere Onsdag brændte demonstranter det amerikanske flag af foran en retsbygning i Portland, Oregon. Foto: ANKUR DHOLAKIA

Lige nu er det i flere delstater så tæt, at det ikke er til at udpege en vinder. Men hvis det ender, som stemmerne lyder lige nu – og hvis der ikke blev optalt flere stemmer, som ændrer billedet – så ville Biden vinde i delstaterne Nevada og Arizona, mens Trump vil tage Pennsylvania, North Carolina og Georiga.

Hvis det sker, så rammer Joe Biden lige præcist de 270 valgmænd, der skal til for at vinde det amerikanske præsidentvalg, men det vil samtidig ske med mindst mulig margin ned til Trump.

Det resultat vil ifølge USA-eksperten ikke være godt – for roen i landet.

Svein Melby fortæller nemlig til Dagbladet, at han er bekymret for, at landets nuværende præsident, Donald Trump, vil bruge gyser-afslutningen som ammunition til at piske stemningen i landet yderligere op.

Det begyndte han allerede på, da han på et usædvanligt pressemøde onsdag erklærede sig selv som vinder af valget og anklagede sine modstandere for valgsvindel.

»Fortsætter han ad den vej, med den type retorik, stimulerer det til støj og uro. I et land med så mange våben ude blandt folk, er det ikke nogen spøg. Der er nok af både smågale og hel-gale typer, der kan opfatte det som en ordre om at gå ud og lave uro,« forklarer han til Dagbladet og tilføjer:

»I den henseende er dette valgresultat det værste, vi kunne få, fordi det er så tæt, og det ser ud til at tippe den forkerte vej for præsidenten.«

Indtil videre har der ikke været store, voldelige sammenstød, men der har været demonstrationer rundt omkring i USA.

Natten til torsdag er der også mødt flere vrede Trump-støtter op ved valglokaler rundt omkring, hvor der bliver optalt stemmer. Støtterne har blandt andet samlet sig foran et valgsted i Detroit, hvor de råber: 'Stop med at tælle' og har forsøgt at bryde ind i lokale.

Den historie kan du læse mere om i artiklen HER.