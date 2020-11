Det amerikanske præsidentvalg har vist sig at være noget mere dramatisk, end mange havde regnet med – og selvom det endnu er usikkert, hvad det ender med, kan man konkludere én ting.

At forventningerne ikke har vist sig at holde stik.

Det fortæller B.T.s USA-ekspert og chefredaktør hos POV International Annegrethe Rasmussen.

»Lige nu står vi i en situation, hvor det eneste, der er sikkert, er, at de antagelser, vi havde før valget, ikke holdt stik,« siger hun.

Helt konkret peger hun på tre ting, der har vist sig at gå imod forventningerne.

»For det første ser det ud til, at de demografiske forandringer, der har været undervejs i et stykke tid i det sydlige USA, nu er slået igennem i tilstrækkelig grad til, at de spansktalende vælgere for alvor bringer de sydvestvestlige stater i spil for demokraterne,« siger hun.

Det kan man ifølge Annegrethe Rasmussen blandt andet se ved, at delstaten Arizona formentlig går til demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden.

Samtidig holder Texas fast i den republikanske kandidat, Donald Trump.

»Georgia ser ud til at være en mulighed for begge partierne. Det ville man ikke kunne have forudset for bare ti år siden,« forklarer USA-eksperten.

Så er der den anden ting. Nemlig at den hvide arbejderklasse i det såkaldte 'rustbælte' – som blandt andet tæller en del svingstater som Pennsylvania – tilsyneladende i langt højere grad holder fast i Trumps »aggressive økonomiske nationalisme og populisme uanset coronaen«.

»Det var heller ikke forudset,« forklarer Annegrethe Rasmussen.

Samtidig har udvandringen af hvide kvindelige forstadsvælgeres fra republikanerne til demokraterne ikke fundet sted i et så stort omfang, som nogen havde forventet.

»Det er dog for tidligt at sige noget endeligt om endnu, eftersom der stadig bliver talt stemmer,« siger hun og tilføjer:

»Men det ser ud, som om Trump i hvert fald kan holde på Michigan, hvorimod Biden stadigvæk har en chance i Pennsylvania.«

Den tredje og sidste ting, der er gået imod forventningerne, er ifølge Annegrethe Rasmussen, at landets demokrati nu bliver sat på prøve, da de amerikanske vælgere tilsyneladende må vente på et endeligt valgresultat.

»Man kan se på den korte tale, Biden har været ude med, og det tweet, Trump er kommet med, at det viser, at begge kampagner er ivrige efter at positionere sig selv i en vinderstilling,« forklarer hun og fortsætter:

»Det er bare ikke op til kandidaterne selv at beslutte; det er kun er de enkelte stater, der kan beslutte, hvem der har vundet. Så her er der fare på færde, eftersom man kan forestille sig utilfredse borgere både til højre og venstre, der kunne finde på at demonstrere og udøve vold, fremfor at vente i ro og orden på resultatet.«

Hun slutter analysen af den nuværende situation af med kommentaren:

»Hvis man skal sige noget overordnet her, kan man måske bruge udtrykket, at USA lige nu holder vejret og håber på, at demokratiet er stærkt nok til at modstå ventetiden.«