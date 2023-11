Joe Biden er den ældste præsident, USA nogensinde har haft. Men det taler ikke til hans fordel.

Faktisk langt fra.

I en ny meningsmåling, som New York Times og Siena College har udarbejdet, svarer hele 71 procent af de adspurgte, at Joe Biden er for gammel til at være 'en effektiv præsident'.

62 procent mener videre, at Biden ikke har den 'mentale skarphed' til at være effektiv.

Anders Agner, USA-ekspert og chefredaktør hos mediet Kongressen.com, er ikke i tvivl om, at Bidens alder bliver et kæmpe problem frem mod valget.

»Der har faktisk også været en undersøgelse om, hvilket ord amerikanerne forbandt med Biden.«

»Og det var ordet 'gammel'. Der findes jo også talrige klip med Biden, der vrøvler, ser forvirret ud og falder på scener. Det er nemt for den republikanske angrebsmaskine at fortælle, at Biden er for gammel.«

Omvendt mener 39 procent af de adspurgte i undersøgelsen, at Donald Trump med sine 77 år ikke er for gammel.

»Det er kun fire års forskel, men på en måde er det lykkedes for Trump, at vælgerne ikke synes, det er problem.«

Joe Biden er flere gange blevet forholdt til sin alder.

Når præsidentkampen skydes i gang næste år, vil Bidens fødselsattest sige 82 år.

»Hans største udfordring er jo, at det ikke er noget, han kan gøre ved. Hvad skal han gøre? Hvordan skal han vise vælgerne, det ikke er et problem – og at han kan tage embedet?«

Førhen har Biden trukket på skuldrene ved spørgsmål om sin alder – og sagt, at vælgerne kommer til se en frisk præsidentkandidat.

Og det vil han blive ved med, spår Anders Agner Pedersen:

»Biden-kampagnen vil tæmme det her ved at tale det ned. Han vil sige, at det ikke handler om alder – men om resultater og hvilken vej, han vil gå.«

»Han vil simpelthen få det til at handle om noget andet. For det er skidt for Biden, hvis det handler om alder frem for politik. Mange vælgere frygter også, at hvis han bliver genvalgt, så vil han ikke fuldføre en ny valgperiode, fordi helbredet vil blive svækket.«

Heldigvis taler en ting til Bidens fordel.

Samtlige demokrater – uanset er de er Biden-kritisk eller ej – frygter for en ny periode med Trump som præsident.

»Uanset hvor upopulær Biden er, så er frygten for Trump dybfølt og udbredt. Det så vi ved valget i 2020, og samme effekt vil vise sig – mange vil stemme på Biden i frygt for, at Trump bliver valgt.«

»Men ingen tvivl om, at undersøgelsen giver bekymring. Også hos Demokraterne. For det siger noget om hans popularitet,« siger Anders Agner til slut.