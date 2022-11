Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I nattens løb har amerikanerne skulle til stemmeurnerne for at stemme til midtvejsvalget.

Men for flere delstater i USA handlede det ikke kun om, hvem der skal sidde i senatet, eller hvem der skal være guvernør.

For efter den amerikanske højesteret stemte for at tilbagerulle kvindernes føderale ret til abort, der ellers har været forfatningssikret siden 1973, er det op til de enkelte delstater at afgøre, om kvinderne fortsat skal have retten til abort.

»Da man fjernede den afgørelse, blev abort igen et delstatsanliggende. Den enkelte delstat og den lovgivning, delstaten vedtager, er den lov, der er gældende for de mennesker, der bor i den pågældende delstat,« forklarer ansvarshavende chefredaktør på Kongressen, Anders Agner Pedersen, til B.T.

Kvinder jubler efter retten til fri abort fortsat er gældende i delstaten Michigan. Foto: EVELYN HOCKSTEIN Vis mere Kvinder jubler efter retten til fri abort fortsat er gældende i delstaten Michigan. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Derfor har delstaterne Californien, Michigan, Montana, Vermont og Kentucky stemt om retten til abort.

Selvom optællingerne af stemmerne ikke er færdigoptalt endnu, er der et flertal for at støtte til retten for fri abort i Californien, Michigan og Vermont, mens det i Montana og Kentucky står meget lige med stemmerne i spørgsmålet om retten til fri abort.

»De stater, der er kritisk indstillet over for abort var allerede klar med lovgivning, der enten forbød eller i meget høj grad indskærpede kvinders ret til abort. Andre stater er stik modsat, som fortsat vil bakke op om kvinders ret til abort,« fortæller Anders Agner Pedersen.

Spørgsmålet om abort er egentligt ikke noget, der splitter den amerikanske befolkning.

Et billboard, der opfordrer til at stemme nej til retten til fri abort i Michigan. Foto: EVELYN HOCKSTEIN Vis mere Et billboard, der opfordrer til at stemme nej til retten til fri abort i Michigan. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Ifølge en meningsmåling fra januar 2022 stod det klart, at 70 procent af amerikanerne støtter kvinders ret til abort i et eller andet omfang.

»Højesteret har placeret sig et stykke væk fra, hvor flertallet af amerikanerne er, kan man sige,« fortæller Anders Agner Pedersen.

Retten til abort i USA kom efter den amerikanske højesteret traf en afgørelse i 'Roe v Wade'-sagen tilbage i 1973, hvor en amerikansk husmor fra Texas ønskede en abort. Da det ikke var tilladt i Texas, sagsøgte hun delstaten for at have forfatningsstridige abortlove. Sagen gik hele vejen til højesteret, hvor det blev afgjort, at USAs forfatning beskytter kvinders ret til abort.

Den afgørelse blev trukket tilbage 24. juni i år.