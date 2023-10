Krigen i Israel har haft hele verdens bevågenhed, siden den brød ud lørdag.

Det gælder særligt i USA, der længe har været en tydelig allieret for Israel, forklarer Berlingskes USA-korrespondent Jacob Heinel Jensen.

»Israel og USA er meget tætte allierede, og det er klart, at det øjeblik Israel bliver angrebet, der fylder det alt i det amerikanske nyhedsbillede. Det er også noget, der kommer til at fylde i den amerikanske valgkamp i fremtiden, fordi Israel simpelthen er så stort et tema i USA,« forklarer USA-eksperten.

Man har også allerede set demonstrationer i flere amerikanske byer, ligesom Jacob Heinel Jensen minder om, at USA har den 'allerstørste koncentration af jøder udenfor Israel'.

Men for den amerikanske præsident Joe Biden har situationen også bragt ham i fedtefadet.

For lige nu er den amerikanske debat stillet skarpt ind på, hvorvidt Joe Biden – trods netop at have sendt et militært krigsskib til støtte for Israel – skulle have hjulpet Hamas.

»Biden står lige nu i en situation, hvor han bliver beskyldt for at have frigivet 42 milliarder kroner til iranerne, og det bruger republikanerne jo imod Biden og siger, at han har været med til at sørge for, at Iran kan finansiere Hamas, så de har kunne angribe Israel,« forklarer Jacob Heinel Jensen.

For under Trump-regeringen oprettede man i 2019 nye sanktioner mod Iran.

Den amerikanske regering indefrøs 42 milliarder oliekroner for Iran, som ikke kunne bruge dem, indtil Biden-regeringen frigav pengene i september i år til fordel for humanitære formål som mad og medicin til nødstedte.

»Men det mener republikanerne jo har været med til at finansiere Iran, og dermed har Iran kunne kanalisere andre penge til Hamas. Antony Blinken og Biden-regeringen afviser totalt og siger, at de her penge overhovedet ikke kan bruges til at hjælpe Hamas, men republikanerne bliver altså ved med at holde fast,« fortæller USA-korrespondenten Jacob Heinel Jensen.

Og lige nu ser den iltre debat ikke ud til at falde ud til Joe Bidens fordel.

»Det er jo nogle gange sådan i politik, at sandheden er en lidt underlig størrelse, så det handler måske i virkeligheden mere om, hvem der taler højest, og der har republikanerne en god sag her, fordi den almene amerikaner på ingen måde har lyst til at gøre, så Iran skulle være i stand til at sende penge til Hamas.«

For selvom krigen i Israel har sat republikanerne og demokraterne op imod hinanden, så splitter konflikten ikke amerikanerne.

I befolkningen er der nemlig overvejende bred enighed om, at Israel er en allieret, man må hjælpe fra amerikansk side, forklarer USA-korrespondenten.

»Det er faktisk én af de ting, der samler amerikanerne – og det er ret interessant, for der er ikke særlig meget lige nu, der samler amerikanerne. Eksempelvis har der været en kæmpestor modstand blandt republikanerne imod, at USA går ud og hjælper Ukraine militært med krigen mod Rusland,« forklarer Jacob Heinel Jensen.

»Men med krigen i Israel ser man altså, at selv den ekstreme højrefløj, der synes, at USA skal stoppe med at finansiere krigen i Ukraine, virker mere venligt stemt overfor at hjælpe Israel. Så i det store billede står amerikanerne virkelig side om side med Israel i denne her sag.«