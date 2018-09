Lige nu er USA på den anden ende, efter en anonym kilde fra Det Hvide Hus onsdag har skrevet en kronik i The New York Times, hvor præsident Donald Trump beskrives som værende så utilregnelig, at hans administration prøver at undergrave ham.

»Det er helt usædvanligt, at vi ser et siddende medlem af præsidentens administration fortælle, at der så aktivt modarbejdes den linje, som Trump står for,« siger USA-ekspert og redaktør på Kongressen.com, Anders Agner Pedersen, til B.T.

Den anonyme kilde bag kronikken i The New York Times er en højtstående embedsmand eller embedskvinde, som arbejder for præsidenten. Avisen kender kildens navn, men har valgt at anonymisere vedkommende, da han eller hun ellers kan miste sit job.

»Hvis kilden stod frem med navn, ville Trump uden tvivl fyre personen med det samme,« fortæller Anders Agner Pedersen.

TREASON? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. september 2018

Ifølge ham er Trump formentlig allerede i gang med at undersøge, hvem der står bag kronikken:

»Det her er det værste, han har prøvet som præsident. Et siddende administrationsmedlem som skriver, som han gør i The New York Times. Det er ikke godt, og Trump vil helt sikkert gøre alt for at finde ud af, hvem afsenderen er og sætte en stopper for det her.«

Efter udgivelsen af kronikken tyede Trump onsdag aften til Twitter og skrev: 'TREASON?' - oversat til 'forræderi' på dansk. Anders Agner Pedersen forklarer, at det ikke er første gang, at information fra Trumps medarbejdere kommer ud til pressen.

»Den her kronik bekræfter, at Trump har store vanskeligheder med at sørge for, at lækager ikke fosser ud af Det Hvide Hus. Hans administration er hullet som en si.«

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. september 2018

I kronikken skriver den anonyme medarbejder, at Trumps opførsel er så umoralsk og utilregnelig, at han ikke fungerer som leder.

Derfor er der i administrationen blevet talt om at at udløse en særlig paragraf i den amerikanske forfatning, hvor en præsident kan afsættes af sine ministre, hvis han er uegnet til embeddet.

Alligevel forventer Anders Agner Pedersen ikke, at kronikken vil have konsekvenser for præsidenten.

»Efter min vurdering er vi meget langt fra en afsættelse. Kronikken skaber postyr, men den ændrer ikke meget. Dem, som ikke kan lide Trump, bliver bekræftet i, at han er uduelig, og dem, som kan lide ham, siger, at det er mediernes heksejagt,« forklarer han.