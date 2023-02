Lyt til artiklen

»Dybt bekymrende.«

Så simpelt kan det siges i USA, når talen falder på de nye meldinger, der de seneste dage er kommet om en potentiel ny russisk invasion.

Denne gang er det i Ukraines lille naboland, Moldova, de er bange.

Tirsdag omkring klokken 14 dansk tid har myndighederne således besluttet at lukke luftrummet over landet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er flyselskabet Air Moldova, der melder det ud, og en kilde fortæller nyhedsbureauet, at lukningen af luftrummet er blevet udført af sikkerhedsmæssige årsager.

Landets præsident, Maia Sandu, anklagede i går Rusland for at planlægge at vælte hendes regering for at forhindre Moldova i at tilslutte sig EU og bruge landet mod Ukraine.

»Kremls forsøg på at bringe volden til Moldova vil ikke virke. Vores hovedfokus er vore borgeres og statens sikkerhed. Vores mål er fred og ro i landet,« sagde Maia Sandu ifølge Reuters på en pressekonference.

Hun reagerede på, at Volodymyr Zelenskyj i sidste uge fortalte, at Ukraine havde fået fingrene i en russisk efterretningsplan for 'ødelæggelsen af Moldova'.

Moldovas præsident Maia Sandu måtte for få dage siden justere landets regering, efter at den hidtidige premierminister trak sig fra posten.

Og det nåede så helt til USA i går, hvor Det Hvide Hus holdt et pressemøde med John Kirby fra landets sikkerhedsråd, der er pensioneret admiral fra søværnet.

»Det er dybt bekymrende meldinger. Og det er bestemt ikke udelukket, at de kunne finde på at forsøge det. Vi støtter den moldoviske regering og det moldoviske folk,« sagde han på pressemødet ifølge en udskrift.

John Kirby fortalte videre, at de ikke har modtaget uafhængige bekræftelser af Putins planer om dette.

»Men vi sætter bestemt ikke spørgsmålstegn ved, at de er i stand til det, eller at russerne og Putin kunne find på det. Det er som taget ud af Putins drejebog.«

Det er langtfra første gang, at Moldovas regering har udtrykt bekymring for Ruslands intentioner omkring landet, der var en del af Sovjetunionen, og som i forvejen bøvler russiske tropper udstationeret i den lille udbryderregion Transnistrien i grænselandet mellem Moldova og Ukraine.

Maia Sandu har tidligere nævnt en plan om at få russiske, montenegrinske, hviderussiske og serbiske borgere ind i Moldova for at sætte gang i demonstrationer, der skulle forsøge at få væltet regering og indsat en russisk-styret leder i stedet.

Moldovas nuværende regering arbejder for at komme med i EU.