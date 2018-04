Der er med al sandsynlighed brugt kemiske våben i et dødeligt angreb mod Douma, mener amerikanske myndigheder.

Washington. Der blev brugt kemiske våben, da den syriske, oprørskontrollerede by Douma i weekenden blev ramt af et dødeligt angreb.

Det vurderer amerikanske myndigheder efter at have undersøgt angrebet.

Myndighederne understreger i samme ombæring, at de fortsat er ved at undersøge de nærmere detaljer omkring angrebet yderligere.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

EU har tidligere sagt, at beviser peger på, at den syriske præsident Bashar al-Assads styre står bag angrebet.

I en udtalelse siger den franske præsident, Emmanuel Macron, at han "stærkt fordømmer de kemiske angreb 7. april mod befolkningen i Douma".

Og den amerikanske præsident, Donald Trump, har langet ud efter Rusland og Iran for at støtte den syriske præsident.

- Præsident Putin, Rusland og Iran bærer et ansvar for at støtte udyret Assad. Høj pris at betale, skriver Donald Trump på Twitter.

Redningsmandskab og hospitalskilder siger til britiske BBC, at mindst 70 personer er døde efter weekendens angreb.

Kilderne siger, at dødstallet formentligt vil stige.

Syriske soldater har med støtte fra Rusland generobret næsten hele Ghouta, der længe har været kontrolleret af oprørere.

Det er sket via en kombination af voldsomme bombardementer og forhandlinger om en tilbagetrækning.

Douma kontrolleres af den islamistiske fraktion Jaish al-Islam. Byen er hjemsted for titusindvis af mennesker.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er Emmanuel Macron og Donald Trump blevet enige om et "stærkt, fælles svar" på det syriske styres formodede angreb.

Natten til mandag dansk tid er en militær lufthavn blevet bombet. Det rapporterer syriske statsmedier. Det er uvist, hvem der står bag.

En højtstående amerikansk embedsmand afviser dog, at USA skulle have noget at gøre med angrebet mod lufthavnen, skriver Reuters.

