Ifølge USA har Israels angreb mod Rafah endnu ikke nået omfang, hvor der er tale om omfattende landoffensiv.

Det Hvide Hus er tirsdag kommet med sin hidtil mest konkrete definition af, hvornår Israel i USA's øjne vil have indledt en "omfattende landoffensiv" i Rafah, som ligger i det sydlige Gaza.

Det er samtidig en definition af, hvornår USA i så fald vil ændre sin politik over for Israel.

USA mener ikke, at Israels angreb i det sydlige Gaza endnu kan kaldes en omfattende landoffensiv.

- Vi har ikke set dem (Israel, red.) gå ind med store enheder, et stort antal styrker i formation, i en koordineret manøvre mod flere mål på landjorden. Dét ville være en omfattende landoffensiv. Det har vi ikke set, siger talsperson for USA's Nationale Sikkerhedsråd, John Kirby, under en pressebriefing.

Israel har de sidste tre uger udført angreb mod Rafah. Det vakte særligt international forargelse, da et israelsk angreb søndag ramte en teltlejr nær byen.

Teltlejren er udpeget som et humanitært områder og husede palæstinensere, der er flygtet fra krigen.

Ifølge de palæstinensiske og Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder mistede mindst 45 personer livet, da lejren blev ramt af bomber.

Israel har erkendt, at angrebet søndag ramte forkert.

Tidligere på måneden advarede USA's præsident, Joe Biden, Israel om, at USA vil stoppe med at forsyne Israel med våben, hvis landet udfører en omfattende landoffensiv i Rafah. Der skal først være lagt en plan for, hvordan de civile palæstinensere i området kan beskyttes, lød det.

Da Israel i begyndelsen af maj langsomt begyndte sin indtrængen i Rafah, meddelte landet omkring en million civile, at de skulle forlade byen til fordel for byen Al-Mawasi, som ligger ved Gazas sydlige kyst.

Adspurgt til meldinger om, at Israels styrker har bevæget sig ind i det centrale Rafah, siger John Kirby, at "min forståelse er - og jeg tror, israelerne har bekræftet det her - at de (Israels styrker, red.) bevæger sig langs noget, der hedder Philadelphia-korridoren, som er i udkanten af byen, ikke i selve byen."

Israels militære anklagemyndighed har indledt en efterforskning af det dødelige angreb søndag.

Resultaterne af denne efterforskning vil også have USA's opmærksomhed, siger han.

- Jeg kender ikke nogen, der kan bestride, at de (Israel, red.) prøvede at gå efter Hamas på en målrettet og præcis måde.

/ritzau/Reuters