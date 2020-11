Usikkerheden omkring det amerikanske valg og præsident Trumps udtalelser præger aktiemarkederne.

Mens stemmerne i USA er ved at blive talt op, og der fortsat er stor usikkerhed om, hvem der skal have nøglerne til Det Hvide Hus i de næste fire år, åbner børsen i New York onsdag med stigninger.

Det kommer dagen efter et amerikansk præsidentvalg, hvor der onsdag eftermiddag dansk tid endnu ikke er fundet en vinder.

I løbet af dagen er det dog ikke bare spørgsmålet om, hvem der bliver præsident, der har præget aktiemarkederne.

Inden optællingen af stemmerne er slut, har den nuværende præsident, Donald Trump, nemlig erklæret valget for udsat for massiv svindel. Han har antydet, at han vil tage sagen hele vejen til den amerikanske højesteret.

Det brede S&P 500-indeks er åbnet med en stigning på 1,6 procent, teknologiindekset Nasdaq stiger med 2,9 procent, mens industriindekset Dow Jones kan notere en mere beskeden stigning på 1,1 procent, skriver Ritzau Finans.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters ser investorerne en mindre trussel fra potentielle konkurrencesager for de store teknologivirksomheder, hvis Trump vinder over den demokratiske udfordrer, Joe Biden.

Hvis Biden får en sejr i Michigan, Wisconsin og Nevada, kan han sikre sig de 270 ud af 538 valgmænd, det kræver at blive præsident.

/ritzau/