New York. USA blokerede lørdag for et udkast i FN's Sikkerhedsråd om de dødelige sammenstød ved grænsen mellem Gazastriben og Israel.

I udkastet opfordrer FN til beherskelse samt en undersøgelse af sammenstødene, der siden fredag har kostet 16 mennesker livet.

Det oplyser unavngivne diplomater ifølge nyhedsbureauet AFP.

Volden i Gaza brød ud, da titusindvis af palæstinensere fredag protesterede nær grænsen. Her stødte demonstranter sammen med israelske soldater, som svarede igen med tåregas og skud.

Foruden de 16 dræbte blev flere end 1400 mennesker såret. Af dem blev 758 ramt af skud, oplyser sundhedsministeriet i Gaza.

Kuwait, der repræsenterer de arabiske lande i FN's Sikkerhedsråd, fremlagde udkastet til en erklæring. Heri fremgår det, at FN blandt andet kræver en uafhængig undersøgelse af volden.

I udkastet udtrykker Sikkerhedsrådet også "alvorlig bekymring over situationen ved grænsen" samt "sorg over tabet af uskyldige palæstinensiske liv".

Udkastet blev sendt til godkendelse i FN's Sikkerhedsråd fredag, men lørdag gjorde USA indsigelser og meddelte, at landet ikke støtter udkastet.

Det er uvist, hvad der ligger til grund for USA's blokering.

Hvis de voldelige uroligheder fortsætter langs grænsen mellem Israel og Gazastriben, vil Israel rette angreb mod militante grupper i den palæstinensiske enklave.

Sådan lød advarslen fra brigadegeneral Ronen Manelis, der er øverste talsmand for militæret, lørdag.

Samme dag takkede premierminister Benjamin Netanyahu soldaterne for, at resten af landet på grund af dem kan fejre påsken sikkert.

- Israel handler målrettet og beslutsomt for at beskytte dets suverænitet og sine borgere, sagde han ifølge nyhedsbureauet AP.

Protesterne er planlagt til at vare frem til 15. maj, der markerer 70-året for oprettelsen af staten Israel.

/ritzau/