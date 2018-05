USA vil ikke godkende en uafhængig undersøgelse af den dødbringende vold i Gaza efter ambassadeåbning mandag.

New York. USA har blokeret for en opfordring fra FN's Sikkerhedsråd om en uafhængig undersøgelse af den dødbringende vold på grænsen mellem Israel og Gaza mandag.

Det oplyser unavngivne diplomater ifølge nyhedsbureauet AFP.

I forbindelse med USA's åbning af sin ambassade i Jerusalem er mindst 55 palæstinensere ifølge sundhedsmyndigheder blevet dræbt og over 1200 såret under mandagens sammenstød med israelsk militær.

- Sikkerhedsrådet udtrykker forargelse og sorg over drabene på palæstinensiske civile, der udøver deres ret til fredelig protest, står der i et udkast af udtalelsen, som AFP har set.

- Sikkerhedsrådet opfordrer til en uafhængig og transparent undersøgelse af disse hændelser for at sikre, at de ansvarlige bliver stillet til ansvar.

Kuwait, der for tiden har plads i FN's Sikkerhedsråd, har bedt om et hastemøde i rådet tirsdag som reaktion på mandagens blodige uroligheder. Det oplyser diplomater til nyhedsbureauet Reuters.

Inden den formelle anmodning begrundede Kuwaits FN-ambassadør, Mansour al-Otaibi, overvejelserne over for journalister i FN-hovedkvarteret i New York.

- Vi har fordømt, hvad der er sket. Nu får vi se, hvad rådet kan gøre, sagde al-Otaibi ifølge AFP.

FN-ambassadøren fortalte videre, at han er i dialog med de øvrige arabiske lande og den palæstinensiske FN-ambassadør.

Mandagens mange dødsfald har desuden fået flere lande til at hjemkalde ambassadører.

Det gælder indtil videre den tyrkiske ambassadør i USA, den tyrkiske ambassadør i Israel og Sydafrikas ambassadør i Israel.

Mandag var den blodigste dag i den israelsk-palæstinensiske konflikt siden krigen i Gaza i 2014.

Israel hævder, at landet blot forsvarer sine grænser og anklager Hamas, som styrer Gazastriben, for at bruge protesterne som røgslør for angreb.

/ritzau/