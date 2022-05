USAs sanktioner mod toppen af den russiske elite fortsætter med uformindsket styrke.

Og torsdag fik de amerikanske myndigheder en imponerede fangst, da de beslaglagde en superyacht til en værdi af to milliarder kroner.

Yachten lå i en havn på Fiji, men det forhindrede altså ikke USA i at få fingrene i den.

Ifølge The Washington Post er skibet ejet af den russiske oligark og milliardær Suleyman Kerimov, der har tjent en formue på russiske guldminer.

Det amerikanske justitsministerium har annonceret, at Fiji foretog en ordre om beslaglæggelse af yachten med navnet Amadea, fordi man har vurderet, at der var en sandsynlighed for overtrædelse af amerikansk lov.

Suleyman Kerimov er en af præsident Putins nære allierede, og det amerikanske finansministerium vurderer, at han fungerer som embedsmand i den russiske regering.

Kerimov er på en sanktionsliste over russiske oligarker, og han ejede skibet Amadea, da han blev tilføjet listen.

Flere russiske oligarker er blevet sanktioneret af USA, Storbritannien og EU for at drage fordel af den russiske regering gennem korruption.

Arkivfoto af den russiske superyacht Amadea. (Leon Lord/Fiji Sun via AP, File) Foto: Leon Lord Vis mere Arkivfoto af den russiske superyacht Amadea. (Leon Lord/Fiji Sun via AP, File) Foto: Leon Lord

»Jeg advarede i sidste måned om, at vi er på udkig efter hver en yacht, der er købt med beskidte penge,« skrev viceanklager Lisa Monaco i en erklæring.

»Denne yachtbeslaglæggelse burde fortælle enhver korrupt russisk oligark, at de ikke kan gemme sig. Ikke engang i den fjerneste del af verden. Vi vil bruge alle midler til at håndhæve de sanktioner, der blev pålagt som reaktion på Ruslands uprovokerede og uberettigede krig i Ukraine.«

Samme melding lyder fra den amerikanske statsadvokat Merrick Garland, der udtaler:

»Der er intet skjulested for aktiver for enkeltpersoner, der overtræder amerikanske love.«

The Washington Post har uden held forsøgt at få en kommentar fra Kerimov gennem hans advokater.

Siden krigen brød ud har Putins allierede forsøgt at finde sikre farvande til deres superyachter, men det har vist sig at være svært.

I marts meddelte det franske finansministerium, at de havde beslaglagt yachten Amore Veo til knap 900 millioner, og flere andre yachter sejler ifølge The Washington Post rundt omkring i verden for at undgå at blive konfiskeret.

Joe Biden har foreslået at bruge pengene fra de beslaglagte aktiver til en hjælpepakke på 33 milliarder dollar til Ukraine.

Det vil dog kræve en lovændring, hvis USA skal sælge beslaglagte midler fra sanktionerede personer. Som loven er nu, må de kun indefryse dem.

Rusland har opfordret de berørte oligarker til at tage retlige skridt mod USA.