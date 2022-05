325 millioner dollars.

Det er prisen på den russiskejede superyacht, som en dommer i Fiji har besluttet, at amerikanske myndigheder kan beslaglægge.

Dog har dommeren givet forsvarsadvokaterne til på fredag til at komme med en anke. Det skriver det amerikanske medie AP.

Yachten kaldet »Amadea« er blevet forhindret i at forlade det sydlige Stillehav på grund af dens forbindelser til Rusland.

Amerikanske myndigheder mener nemlig, at båden er ejet af russiske oligarker, hvor én af dem står over for sanktioner.

Ifølge amerikanske myndigheder er båden ejet af Suleiman Kerimov, der er forhenværende russisk politiker, og som USA tidligere har sanktioneret for hvidvaskning.

Derimod mener forsvaret, at den rigtige ejer er Eduard Khudainatov, som er direktør i et russisk-ejet olie- og gasfirma.

Men forsvarets vigtigste argument er, at Khudainatov ikke står over for sanktioner, som mange andre med tilknytning til den russiske præsident Vladimir Putin.

19. april, efter at den overdådige båd var sejlet ind i Fiji fra Mexico, beordrede højesteret i Suva, at yachten ikke forlader Fiji før, at sagen er afgjort.

På fredag skal dommeren så afgøre, om yachten fortsat skal være beslaglagt, indtil forsvaret formelt set har anket sagen.