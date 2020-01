Kirker, indkøbscentre, hoteller og strande.

Det er bare nogle af de steder, det amerikanske politi og antiterror-styrker lige nu arbejder på højtryk.

Efter det amerikanske drab på den magtfulde iranske general Qasem Soleimani, forbereder USA sig på gengældelse fra fra iransk side. Men allerede før sikkerhedsforanstaltningerne er sat på plads, er der et stor problem.

»Vi ved ikke hvor, hvornår og hvordan, gengændelsen vil tage form. Derfor bliver vi nødt til at forberede os på alle fronter,« siger den nu pensionerede amerikanske general, James 'Spider' Marks til New York Times.

Den nu dræbte iranske general Qasem Soleimani. Foto: HO - EPA Vis mere Den nu dræbte iranske general Qasem Soleimani. Foto: HO - EPA

Forholdet imellem USA og Iran har været i opløsning i flere år. Og efter et amerikansk droneangreb natten til fredag dræbte Irans næstmest magtfulde mand, general Qasem Soleimani, er forholdet ifølge General Marks i 'frit fald'.

Både militæret og præstestyret i Iran har således sværget 'massiv gengældelse' imod USA og amerikanske interesser.

Og selvom den amerikanske civilbefolkning ifølge CNN 'ikke lader til at være overnud bekymrede', så er både den amerikanske regering og de amerikanske antiterror-tropper i alarmberedsskab.

Præsident Donald Trump fortsætter via Twitter sin hårde linje ved at antyde, at drabet på Qasem Soleimani har reddet 'talløse amerikanske liv'. Men bag facaden gør USA sig ifølge diverse eksperter klar til terror-gengældelse. Her er nogle af mest oplagte mål:

BLØDE MÅL

Hoteller, forlystelsesparker, indkøbscentre og kirker. Mens storbyer og lufthavne er mandsopdækket med politi og antiterror-tropper, er der overalt i USA fri adgang til de såkaldt 'bløde terrormål'.

»Uheldigvis kan vi ikke til stede overalt. Og derfor bør alle amerikanere være opmærksomme på selv de mindste faresignaler.« Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra NYPD - politiet i New York.

INTERNETTET

'Iran og Irak har et sofistikeret og veludviklet korps af cyber-eksperter. Og gengældelsesangrebet kan blive starten på en cyber-krig, ikke et fysisk angreb,' skriver avisen Washington Post.

MANHATTAN

Manhattan er godt beskyttet. Men terror-faren er stadig stor. Foto: AMR ALFIKY - Reuters Vis mere Manhattan er godt beskyttet. Men terror-faren er stadig stor. Foto: AMR ALFIKY - Reuters

'Iran er et lille land sammenlignet med USA. En decideret landskrig er urealistisk. Og derfor kan et symbolsk terrorangreb på Manhattan have stor betydning. Sikkerheden i New York og andre amerikanske storbyer gør dog et sådant angreb yderst kompliceret,' skriver avisen New York Times.

AMERIKANSKE INTERESSER OG TROPPER

USA har tropper overalt i Mellemøsten, bl.a. i Israel, Saudi-Arabien, Irak og Kuwait. I løbet af de seneste tre år har Iran bl.a. angrebet oliefelter i Saudi-Arabien og soldater i Irak.

»En såkaldt proxi-krig imellem USA og Iran kan blive udkæmpet på et tredje lands territorium,« siger den amerikanske general James 'Spider' Marks til tv-kanalen MSNBC.

FLY OG LUFTHAVNE

Luftfarten er altid et følsomt terrormål Foto: Drew Angerer - AFP Vis mere Luftfarten er altid et følsomt terrormål Foto: Drew Angerer - AFP

Selvom sikkerheden i amerikanske lufthavne og ombord på civile fly har været i højsædet siden terrorangrebet i 2001 (9/11), så afslørede det amerikanske luftfartsministerium FAA sidste år, at der stadig er store huller i sikkerheden.