USA mener, at Kina samarbejder med to hackere, der i en årrække har begået digitale indbrud i virksomheder.

To kinesiske hackere er blevet sigtet for at forsøge at stjæle forskningsdata om coronavacciner og for at have hacket hundredvis af virksomheder i USA og andre lande.

De to anklagede har også hacket menneskeretsaktivister i USA, Kina og Hongkong. Det fortæller den amerikanske vicejustitsminister John Demers.

I nogle tilfælde handlede de to kinesere "for egen personlig vindings skyld", og i andre tilfælde til gavn for Kinas ministerium for statssikkerhed, siger Demers på en pressekonference tirsdag.

- Kina har nu placeret sig ved siden af Rusland, Iran og Nordkorea i den skamfulde klub af nationer, der tilbyder et fristed for cyberkriminelle, siger han.

Medicinalselskaber i Californien, Maryland og Massachusetts er blevet hacket, men tilsyneladende er der ikke sket noget med deres coronaforskning, meddeler justitsministeriet.

De to kinesiske hackere, der begge er i 30'erne, menes at opholde sig i Kina. De var studiekammerater på en it-uddannelse i den kinesiske by Chengdu.

Ifølge det amerikanske justitsministerium har de hacket eller forsøgt at hacke virksomheder i lande som Sverige, Tyskland, Belgien, Holland, Storbritannien og Japan foruden USA.

Det er virksomheder og organisationer der arbejder indenfor blandt andet it, sundhed, uddannelse og e-sport, som skal være blevet ramt.

USA anklager hackerne for at have stjålet terabytes af våbendesign, oplysninger om medicinalprodukter, softwarekoder og personlige data.

Også medlemmer af den kinesiske opposition skal være ramt af deres hackerangreb.

Forholdet mellem USA og Kina er i forvejen spændt. Det blev forværret, efter at coronavirusset tidligere på året bredte sig fra Kina og videre til resten af verden.

Det er ikke første gang, at myndigheder advarer om hackeres forsøg på at stjæle forskning om coronavirusset.

I sidste uge sagde Storbritanniens nationale center for cybersikkerhed (NCSC), at hackere støttet af den russiske regering har forsøgt at hacke sig ind hos både akademiske institutioner og hos medicinalselskaber, der arbejder på at udvikle en coronavaccine.

/ritzau/AFP