I det første møde på højt niveau mellem Kina og USA under Biden-administrationen går bølgerne højt.

USA angriber Kina for at forstyrre en "regelbaseret global verdensorden".

Det sker torsdag lokal tid under det første møde på højt niveau mellem Kina og USA under Biden-administrationen, hvor stormagternes anstrengte forhold står sjældent klart.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, indleder mødet, som foregår i Alaska, med at udtrykke "dyb bekymring" over Kinas ageren på en række områder.

Det gælder i forhold til behandlingen af det muslimske mindretal uighurerne, Hongkong og Taiwan samt cyberangreb mod USA.

- Hver eneste af disse handlinger forstyrrer den regelbaserede globale verdensorden, som er med til at bevare global stabilitet, siger Blinken ifølge Reuters.

Udtrykket en "regelbaseret verdensorden" henviser typisk til et system baseret på liberale politiske og økonomiske principper.

Kinas udenrigsminister, Wang Yi, beder til gengæld USA om at blande sig uden om kinesiske anliggender.

Den kinesiske topdiplomat Yang Jiechi følger trop og påstår ifølge Reuters, at sorte amerikanere bliver "nedslagtet".

USA bør forlade en "koldkrigsmentalitet", siger han videre.

- Kina er meget imod amerikansk indblanding i interne kinesiske anliggender, siger Yang Jiechi ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi har udtrykt vores modstand mod en sådan indblanding, og vi vil komme med et stærkt modsvar.

Dagen inden mødet kom USA med en række tiltag over for Kina på flere betændte områder i de to landes forhold.

Således begyndte USA at trække kinesiske teleselskabers licenser tilbage, og derudover blev flere kinesiske selskaber stævnet på grund af bekymringer vedrørende national sikkerhed.

Yderligere opdaterede USA flere sanktioner mod Kina på grund af demokratiske tilbageskridt i Hongkong.

- Vi forventer, at mange af disse samtaler vil blive ret så svære, sagde en ledende amerikansk diplomat op til mødet ifølge Reuters.

Mødet forventes at fortsætte både torsdag aften og fredag. Det finder sted, kort efter at udenrigsminister Antony Blinken har besøgt Sydkorea og Japan.

/ritzau/