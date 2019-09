Droneangreb ramte lørdag to store olieanlæg i det østlige Saudi-Arabien. USA mener, at Iran står bag.

USA beskylder Iran for at stå bag lørdagens droneangreb på to saudiske olieanlæg.

Det skriver USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, på Twitter.

- Iran står bag næsten 100 procent af alle angreb mod Saudi-Arabien, mens Hassan Rouhani (Irans præsident, red.) og Javad Zarif (udenrigsministeren, red.) udgiver sig for at beskæftige sig med diplomati, skriver Pompeo.

- Midt i al snakken om nedtrapning har Iran udført et hidtil uset angreb mod verdens energibeholdning.

Udenrigsministeriet har ikke fremlagt beviser, der bakker op om Pompeos anklager.

En talsmand for de iranskstøttede houthi-oprørere i Yemen udtalte lørdag, at bevægelsen stod bag lørdagens droneangreb på to store olieanlæg i det østlige Saudi-Arabien.

Houthierne har foretaget adskillige angreb hen over grænsen.

Gruppen betegner angrebene som gengældelse for de saudiskledede luftangreb i Yemen.

USA's præsident, Donald Trump, har for nylig udtalt, at han gerne vil mødes med Rouhani. Lørdagens angreb kan dog sætte en stopper for det møde.

/ritzau/Reuters