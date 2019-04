Påskemassakre i Sri Lanka og risiko for lignende angreb får USA til at beordre amerikanske børn sendt hjem.

USA anser risikoen for nye bombeangreb i Sri Lanka for værende så høj, at udenrigsministeriet i Washington har beordret børn af amerikanske diplomater og andre statsudsendte i Sri Lanka hjemsendt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til lørdag dansk tid.

Desuden gentager ministeriet en opfordring til amerikanske statsborgere om at "genoverveje" rejser til Sri Lanka.

Omkring 250 mennesker, der i blandt tre danske børn, blev dræbt i en række bombeangreb mod kirker og hoteller påskesøndag.

Også de australske myndigheder har advaret om risiko for nye angreb.

Australiens udenrigsministerium meddelte fredag, at "terrorister sandsynligvis vil lave flere angreb i Sri Lanka", skriver nyhedsbureauet AFP.

Ministeriet tilføjer, at angrebene kan være vilkårlige og kan ramme steder, hvor turister opholder sig.

Sri Lankas præsident, Maithripala Sirisena, fortalte på et pressemøde fredag morgen, at myndighederne har kontrol over sikkerheden.

Myndighederne forventer at anholde 140 personer, som mistænkes for at have tilknytning til Islamisk Stat, tilføjede han.

/ritzau/