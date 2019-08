Selvom detaljerne endnu er sparsomme, bekræfter USA's forsvarsminister efter lang tids spekulation og rygter, at Osama bin Ladens søn er død.

I begyndelsen af august baserede amerikanske medier nyheden på flere anonyme embedskilder, men i et tv-interview åbner Mark Esper ifølge CNN op om spørgsmålet.

Her svarer han, at 'det er hans opfattelse', at Hamza bin Laden, som mistænkes for ligesom sin far at have spillet en stor rolle i terrornetværket al-Qaeda.

I lige så vage vendinger og med endnu flere forbehold forholder han sig til spørgsmålet om, hvorvidt USA har spillet en rolle i hans død.

Hamza bin Laden var bare en dreng, da hans far planlagde angrebene 11. september 2001. Han har levet det meste af sit liv som en del af al-Qaeda-netværket. Her ses han i videooptagelser fra 2001.

»Jeg har ikke nogle konkrete detaljer på det. Og hvis jeg havde, så er jeg ikke sikker på, hvor meget jeg kunne dele med dig,« svarer han.

Hamza bin Laden har været vurderet til at være i 30'erne og en vigtig del af al-Qaeda, som hans far i sin tid stiftede.

I det hus i Pakistan, hvor Osama bin Laden for otte år siden blev dræbt af amerikanske specialstyrker, fandt man ifølge CNN beviser på, at han forberedte sin søn til en ledende rolle i terrornetværket.

Foruden at være sønnen af den mand, som var ansigtet på angrebene mod USA den 11. september 2001, giftede Hamza bin Laden sig også med datteren af en af seniorlederne i al-Qaeda. Mere konkret datteren af manden, som bombede den amerikanske ambassade i Tanzania og Kenya i 1998.

Hamza bin Laden menes at være født omkring år 1989. Her ses han på et arkivfoto fra 2007.

I flere propagandavideoer fra al-Qaeda medvirker Hamza bin Laden desuden med opfordringer til at angribe USA og dets allierede.

Af mange årsager udlovede den amerikanske stat i begyndelsen af 2019 derfor en dusør på 1. million dollars for information, der kunne føre til Hamza bin Laden.

Den seneste offentligt kendte udtalelse fra Hamza bin Laden blev frigivet af al-Qaeda i 2018.

Udover forsvarsministerens interview har Det Hvide Hus endnu ikke kommenteret historien.