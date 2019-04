Vicepræsident Mike Pence fremlægger resolutionsudkast i FN's Sikkerhedsråd for at fjerne Maduro som præsident.

USA's vicepræsident, Mike Pence, vil fremlægge en resolution i FN's Sikkerhedsråd, der anerkender oppositionslederen Juan Guaidó som Venezuelas retmæssige præsident.

- Nicolas Maduro må gå, siger Pence om den venstreorienterede præsident i sin henvendelse til Sikkerhedsrådet.

Pence siger, at resolutionsforslaget vil betyde, at Guaidó, der først på året udråbte sig til præsident, vil få ret til at udpege en ambassadør, der skal repræsentere Venezuela i FN.

Guaidó var formand for parlamentet. Oppositionen siger, at et præsidentvalg sidste år, der gav genvalg til Maduro, var ulovligt. Derfor havde Guaidó retten på sin side, da han udråbte sig selv til præsident.

En lang række lande har anerkendt Guaidó som Venezuelas leder, blandt dem USA og Danmark.

/ritzau/AFP