USA beder amerikanere om straks at planlægge hjemrejse, hvis de ikke vil blive i udlandet på ubestemt tid.

USA's udenrigsministerium opfordrer amerikanerne til at undgå alle udlandsrejser.

Amerikanske borgere bedes rejse hjem, medmindre de har tænkt sig at opholde sig i udlandet "på ubestemt tid", lyder det fra ministeriet torsdag.

- I lande, hvor der er tilgængelige flyafgange, bør amerikanske statsborgere, der bor i USA, straks planlægge deres hjemrejse til USA, medmindre de er klar til at opholde sig i udlandet på ubestemt tid, meddeler udenrigsministeriet.

I en rejsevejledning, der torsdag er opdateret som følge af corona-pandemien, hæver udenrigsministeriet risikovurderingen ved rejser i verden fra niveau tre til niveau fire. Det er det højeste niveau.

USA har i forvejen indført et indrejseforbud for passagerer, der kommer fra de dele af verden, der er hårdest ramt af coronaudbruddet. Det er især Kina og Europa.

Også grænsen mod Canada vil snart blive lukket for alle unødvendige rejser.

USA kan også være på vej til at indføre restriktioner for rejser til og fra Mexico. Det siger to regeringskilder torsdag aften dansk tid til nyhedsbureauet Reuters.

Disse restriktioner vil ligne dem, Canada og USA er enige om at indføre ved den nordlige grænse og ventes præsenteret fredag, siger kilderne.

De seneste tal fra USA viser, at 171 mennesker er døde af Covid-19 i USA. Over 11.000 er bekræftet smittet.

/ritzau/dpa