Det er helt klart uacceptabelt, siger USA om russiske forsøg med ned nedskydning af satellitter.

USA beskylder Rusland for at have prøveaffyret et våben, der kan nedskyde satellitter i Rummet.

USA kalder truslen for "reel, alvorlig og i stigning".

Den amerikanske rumkommando siger, at den har beviser på, at Rusland har gennemført en "ikke-destruktiv test med et rumbaseret antisatellit-våben" 15. juli.

- Sidste uges test er endnu et eksempel på, at truslen mod USA's og dets allieredes rumsystemer er reel, alvorlig og i stigning, hedder det i en erklæring.

- Det er helt klart uacceptabelt, skriver USA's forhandler for atomar nedrustning, Marshall Billingslea, på Twitter.

Han fortæller, at det vil blive et større emne, når der i næste uge i den østrigske hovedstad, Wien, skal drøftes en afløser for den nuværende aftale med Rusland om langtrækkende atomvåben.

Traktaten, der kendes som New Start, sætter loft over, hvor mange atomare sprænghoveder, USA og Rusland må råde over.

/ritzau/AFP