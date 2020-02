Fire kinesere mistænkes for at stå bag "et af historiens største datatyverier", siger USA's justitsminister.

USA anklager fire kinesiske militærfolk for at stå bag et omfattende hackerangreb i 2017.

Det siger den amerikanske justitsminister, William Barr.

Angrebet, der ramte det store kreditvurderingsselskab Equifax, påvirkede omkring 147 millioner amerikanere.

- Det var et af historiens største datatyverier, lyder det fra Barr.

Blandt de oplysninger, der blev stjålet, var de mange amerikaneres navne, fødselsdatoer og personnumre. Det skriver The New York Times.

Hackerne brugte angiveligt flere uger på at bryde ind i Equifax' systemer.

/ritzau/