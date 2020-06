I en ny anklage beskylder USA Julian Assange for hacker-rekruttering og indbrud i en af Pentagons computere.

USA rejser endnu en tiltale mod WikiLeaks-stifter Julian Assange. De amerikanske myndigheder beskylder ham for at have rekrutteret hackere til organisationen.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium i en erklæring onsdag.

48-årige Assange, der er australsk statsborger, er i forvejen anklaget af USA for at have samarbejdet med den tidligere efterretningsanalytiker i det amerikanske militær Chelsea Manning om at lække en stor mængde klassificeret materiale i 2010.

I den nye tiltale lægges der ikke flere anklagepunkter til de eksisterende 18, men punkterne udvides ifølge justitsministeriet i omfang.

Den nye tiltale går på, at Assange og hans kolleger i WikiLeaks rekrutterede hackere, og at Assange talte på hackerkonferencer i et forsøg på at tilskynde andre til at indhente information til WikiLeaks.

Justitsministeriet anklager også Assange for at have samarbejdet med Chelsea Manning om at knække en adgangskode til en af forsvarsministeriet Pentagons computere.

Julian Assanges advokater siger, at anklagerne er politisk motiveret.

Assange sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i et fængsel i London. En britisk domstol har besluttet, at han ikke kan løslades, fordi der er risiko for, at han vil flygte, da USA har anmodet om at få ham udleveret.

En domstol i London har udsat en tre uger lang høring om udlevering indtil tidligst september.

Britisk politi anholdt Julian Assange på Ecuadors ambassade i London i april 2019, hvor han havde søgt tilflugt i syv år.

Assange søgte tilflugt på ambassaden i 2012 oprindeligt for at slippe for at blive udleveret til Sverige, hvor han var beskyldt for at stå bag voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder.

De svenske anklager blev droppet i november 2019.

