Onsdag blev to amerikanere og en brite dræbt af raketter tæt på Bagdad. USA melder om gengældelse.

Fem våbendepoter i Irak tilhørende den iranskstøttede milits Kataib Hizbollah er blevet ramt af et amerikansk angreb.

Det meddeler det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, natten til fredag dansk tid.

Samtidig melder det irakiske militær om, at fire placeringer i Irak er blevet ramt af luftangreb.

Onsdag blev to amerikanere og en brite dræbt i et raketangreb på en militærbase nord for Iraks hovedstad, Bagdad. Derudover blev 14 såret.

Angrebet mod våbendepoterne er ifølge Pentagon gengældelse for det angreb. Det amerikanske militær har ingen estimater for, hvor mange der muligvis er dræbt i angrebene.

- USA har gennemført defensive præcisionsangreb mod Kataib Hizbollah-faciliteter i Irak, meddeler Pentagon.

- Disse våbendepoter inkluderer steder, som blev brugt til at opbevare våben brugt i angrebet mod amerikanske tropper og koalitionstropper.

Pentagon kalder angrebene "defensive, proportionelle og et direkte svar på den trussel, som den iranskstøttede shiamilits udgør", står der i meddelelsen.

Der er ingen umiddelbare indikationer på, at angrebet skulle være rettet mod topfigurer, som da USA's præsident, Donald Trump, i januar godkendte drabet på den iranske topgeneral Qassem Soleimani.

USA's forsvarsminister, Mark Esper, siger i en meddelelse, at man er klar til yderligere angreb, hvis det bliver nødvendigt.

- Vi vil gøre det nødvendige for at beskytte vores styrker i Irak og regionen, siger Esper.

Det er tredje gang i løbet af de seneste måneder, at det amerikanske militær har angrebet Kataib Hizbollah.

Således dræbte USA omkring 25 fra gruppen i december som et modsvar på et angreb på en irakisk base, hvor en amerikaner døde.

Ved det droneangreb i januar, der dræbte Soleimani, blev også grundlæggeren af Kataib Hizbollah, Abu Mahdi al-Muhandis, dræbt.

