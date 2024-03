Natten til tirsdag har amerikanske styrker udført angreb mod to mål i Yemen. USA kalder det selvforsvar.

Natten til tirsdag dansk tid har amerikanske styrker udført et angreb i et houthikontrolleret område i Yemen.

Det skriver den amerikanske centralkommando i et opslag på det sociale medie X.

Angrebet skal være sket omkring klokken 03.30 lokal tid, og centralkommandoen siger, at der er tale om selvforsvar.

- Amerikanske styrker udførte et angreb i selvforsvar mod to eksplosive, ubemandede overfladefartøjer, der tilhører houthibevægelsen i Yemen.

Ubemandede overfladefartøjer kan blandt andet dække over en sødrone eller en båd eller et skib, der opererer uden en besætning.

Det står ikke klart, om angrebene har medført skader eller har såret nogen. Det oplyses heller ikke, præcist hvor i Yemen de har fundet sted.

USA kalder angrebet for selvforsvar, fordi de amerikanske styrker vurderede, målene udgjorde en trussel.

- Amerikanske styrker identificerede de eksplosive USV'er (ubemandede overfladefartøjer, red.) i houthikontrollerede områder i Yemen og bestemte, at de udgjorde en betydelig trussel over for skibe fra den amerikanske flåde og handelsskibe i regionen, skriver centralkommandoen.

- Disse handlinger vil beskytte navigationsfriheden og gøre internationale farvande mere sikre og trygge for skibe fra den amerikanske flåde og handelsskibe.

Over weekenden har amerikanske styrker udført flere lignende angreb mod houthierne i Yemen. Fra tidligt søndag morgen til formiddag angreb de således ad flere omgange.

De var ifølge USA rettet mod forskellige slags krydsermissiler, som var i houthiernes besiddelse, og USA kaldte også disse angreb for selvforsvar.

Houthibevægelsen har ikke kommenteret de seneste amerikanske meldinger.

Houthierne har erklæret, at de angriber skibe i Det Røde Hav i protest imod Israels angreb på palæstinensere i Gazastriben.

USA og Storbritannien har iværksat en militær operation for at beskytte skibene. Det har resulteret i flere angreb på houthimål i Yemen.

Houthibevægelsen sidder de facto på magten i Yemen, men nyder kun anerkendelse som landets retmæssige regering i få hjørner af det internationale samfund - heriblandt Iran, som støtter bevægelsen.

