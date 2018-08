Bortset fra tidligere præsidenter var få amerikanske politikere lige så ikoniske som John McCain, lyder det.

Washington. Det er en af de allerstørste personligheder inden for amerikansk politik, der lørdag eftermiddag døde i sit hjem i Arizona.

Det siger USA-analytiker Søren Dal Rasmussen fra netmediet kongressen.com umiddelbart efter nyheden om den republikanske senator og tidligere præsidentkandidat John McCains død.

- Der er ingen tvivl om, at han vil blive husket som en af de mest respekterede og vellidte politikere i USA's historie. Han var en af de sidste store senatorer og et af de sidste store ikoner.

- Han er en af de sidste som uden at have været præsident var kendt af alle, og en som folk har dyb respekt for, siger Søren Dal Rasmussen.

Det var blandt andet McCains fortid som krigshelt og en passioneret og ærlig form for politik, der gjorde ham populær, lyder det.

- Han kunne finde på at gå sit eget parti i ryggen, hvis det var det, han troede på, og samtidig var han enormt passioneret og kæmpede for præcis det, han troede var rigtigt, siger USA-analytikeren.

Umiddelbart efter McCains død er det da også strømmet ind med mindeord og hyldester fra både politiske allierede og modstandere.

Siden 1987 var John McCain senator i hjemstaten Arizona.

I 2000 forsøgte han for første gang at blive valgt som USA's præsident. Her tabte han dog Republikanernes primærvalg til George W. Bush.

Otte år senere - i 2008 - lykkedes det at blive valgt som republikanernes præsidentkandidat, men McCain tabte valget til demokraten Barack Obama.

Dengang stillede han op med Sarah Palin som sin vicepræsidentkandidat, og det var et af hans mere tvivlsomme valg, siger Søren Dal Rasmussen.

- Han har altid været ekstremt respekteret på begge sider af det politiske spektrum. Men de seneste ti år er det blevet lidt mere kompliceret - særligt på grund af valget af Sarah Palin som vicepræsidentkandidat.

- Der er mange, der mener, at det var starten på de mere rabiate og fanatiske dele af det nutidige Republikanske Parti, siger han.

Siden den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump, kom til magten, sagde McCain flere gange Trump imod.

Det betød, at han i sin sidste tid blev en ganske populær skikkelse hos de demokratiske vælgere, påpeger Søren Dal Rasmussen.

John McCain blev 81 år.

