Al-Asad-basen i Irak, hvor der befinder sig to danskere, blev onsdag morgen angrebet af flere raketter.

USA er potentielt klar til at svare igen på et angreb på Al-Asad-basen i Irak.

Sådan lyder meldingen fra USA's forsvarsministerium, efter at militærbasen, hvor der også er to danskere, onsdag morgen blev angrebet af flere raketter.

- Lad os håndtere det her på den rigtige måde. Vi lader vores irakiske partnere efterforske det her, og så ser vi hvad de kommer frem til.

- Og hvis det viser sig, at der er behov for et modsvar, så tror jeg, at vi tydeligt har vist, at vi ikke holder os tilbage. Men der er vi ikke endnu, siger John Kirby, der er talsmand ved Pentagon, USA's forsvarsministerium.

En civilt ansat amerikaner, der arbejder på militærbasen, døde onsdag. Årsagen var dog hjerterelaterede problemer, oplyser Pentagon.

Forsvaret i Danmark oplyser, at de to danskere på basen begge har det godt.

I alt blev omkring 13 raketter sendt mod basen. De blev affyret fra en lokalitet, som ligger omkring otte kilometer fra basen, siger en talsmand for basens operationskommando. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det står onsdag ikke klart, hvem der står bag angrebet.

Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S) tøver dog ikke med at kalde angrebet "foragteligt" og fuldstændig uacceptabelt.

- Koalitionsstyrkerne arbejder for at skabe stabilitet og sikkerhed efter at være blevet inviteret af den irakiske regering.

- Danmark er fortsat stærkt indstillet på at fortsætte denne indsats i en tæt koordinering med vore partner og allierede, siger Kofod.

Angrebet kommer efter adskillige raketangreb på amerikanske mål i Irak.

I et angreb 15. februar ramte raketter den amerikanske militærbase i lufthavnen i Erbil i Iraks kurdiske område og sårede flere soldater fra USA.

Få dage senere blev amerikanske soldater såret nord for Iraks hovedstad, Bagdad. Pentagon har beskyldt Iran for at stå bag angrebene i Irak.

