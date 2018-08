Tyrkiets økonomiske problemer stikker dybt og skyldes ikke USA's nylige sanktioner, lyder det fra USA.

Washington. USA afviser blankt at have ansvar for Tyrkiets økonomiske problemer.

Det siger talsmand for det amerikanske udenrigsministerium Heather Nauert tirsdag.

- De økonomiske problemer begyndte ikke, da vi indførte sanktioner på to individer i august i år, siger hun.

- Det, der sker i Tyrkiet, har årsager, der går langt ud over USA og vores indførelse af forskellige politikker og mekanismer.

Meldingen kommer, efter at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har beskyldt USA for at forsøge at dolke Tyrkiet i ryggen i en diplomatisk strid, der har bragt den tyrkiske valuta i krise.

Den tyrkiske lira ramte mandag nye bundniveauer mod den amerikanske dollar på de asiatiske valutamarkeder.

Han mener, at Tyrkiet er under "økonomisk angreb" fra USA.

Krisen mellem de to Nato-allierede lande brød ud, efter at Tyrkiet afviste et krav fra den amerikanske præsident, Donald Trump, om at løslade den amerikanske præst Andrew Brunson fra et tyrkisk fængsel.

Trump er fortsat frustreret over, at Tyrkiet ikke vil løslade præsten samt en række andre amerikanske statsborgere, oplyser talsmand for Det Hvide Hus Sarah Sanders tirsdag.

- Vi vil fortsætte med at opfordre Tyrkiet til at gøre det rigtige og løslade disse individer, lyder det fra Sarah Sanders.

Hun har ingen kommentarer til Tyrkiets trusler om at indføre et forbud mod amerikansk produceret elektronik, såsom Apples iPhones.

Erdogan har tirsdag truet med at indføre et forbud mod Apple under en konference i Tyrkiets hovedstad Ankara.

- Vi vil producere endnu bedre produkter af højere kvalitet, end dem vi køber fra udlandet. Og vi vil sælge dem til udlandet. Vi vil boykotte USA's elektriske varer, lød det fra Erdogan.

Apples iPhone er ganske populær i Tyrkiet. Alligevel har nogle i befolkningen øjensynligt taget præsidenten så meget på ordet, at de lagt videoer op på de sociale medier, hvor de smadrer deres iPhones.

/ritzau/dpa