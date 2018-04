Ifølge syrisk statsmedie er et missilangreb mod en luftbase sent mandag aften blevet afværget.

Washington. Ifølge Syriens statslige tv-station har en luftbase nær Homs sent mandag aften været mål for et missilangreb.

Angrebet blev angiveligt afværget af luftforsvaret, som skød missilerne ned, oplyser tv-stationen ifølge Reuters.

Adspurgt om meldingerne fra Syrien om et luftangreb siger en talsmand for Pentagon, at "der er ikke nogen amerikansk militæraktivitet i det område på dette tidspunkt. Vi har ikke yderligere oplysninger".

Syrisk tv oplyser ikke, hvem der affyrede missilerne.

Natten til lørdag dansk tid gennemførte USA, Frankrig og Storbritannien et koordineret angreb mod flere mål i Syrien.

Luftangrebet ramte blandt andet et laboratorium i Damaskus og militærbaser. Angrebets mål var steder, der skulle huse kemiske våben.

Aktionen var et svar på forrige weekends formodede kemiske angreb i den syriske by Douma. Det vestlige samfund mener, at det syriske styre stod bag angrebet i Douma.

/ritzau/