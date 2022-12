Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

USA præsenterede fredag sit første, nye bombefly i mere end 30 år.

Men næsten alle detaljer om projektet er hemmelige, rapporterer blandt andre Associated Press.

Under fanfare løftede det amerikanske luftvåben fredag sløret for det nye B-21 Raider-bombefly halvvejs inde i en hangar i Palmdale i Californien.

»Dette er ikke bare endnu et fly. Det er legemliggørelsen af USAs beslutsomhed i forhold til at forsvare den republik, som vi alle elsker,« siger den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin.

Amerikanske efterretninger peger på, at Kina inden for få år, i 2035, vil have opbygget et arsenal på 1.500 atomvåben og ifølge Pentagon selv repræsentere den største udfordring mod amerikansk sikkerhed.

Og når man netop præsenterer et nyt, topmoderne bombefly i denne tid, så er det på ingen måde tilfældigt.

Det siger den danske forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen.

»Det er et klart signal til Kina. Vi har set stigende spændinger i de to landes åbenlyse konflikt omkring situationen i Taiwan,« siger Hans Peter Michaelsen således.

»Der har været talt om muligheden for, at amerikanerne var nødt til at sende styrker til farvandet omkring Taiwan, men de vil være sårbare over for kinesiske angreb,« konstaterer han desuden.

Den risiko kan amerikanerne nu stort set undgå, blandt andet fordi flyet kan flyve ubemandet.

»Det nye B-21-fly vil have base i USA. Det har en meget lang rækkevidde og er meget vanskeligt at opdage på radar og af luftforsvarssystemer,« siger Hans Peter Michaelsen.

»Men nu fortæller man kineserne, at man vil være i stand til at ramme dem fra lang afstand med potentielt meget store våben, og der er ikke noget, de kan gøre ved det,« forklarer han.

Prisen på det nye B-21 Raider-fly ligger angiveligt i omegnen af 753 millioner dollar pr. styk. Det svarer til cirka 5,3 milliarder danske kroner.

Indtil videre er der seks udgaver i produktion, men det amerikanske luftvåben planlægger at bygge i alt 100. Det er meningen, at flyet skal tages i brug i 2023.

B-21-flyet kommer til at afløse to tidligere modeller af bombefly, B-1 og B-2, som amerikanerne præsenterede i henholdsvis 1974 og 1989, pointerer Hans Peter Michaelsen desuden.

Når første udgave af flyet stod halvt inde i hangaren under præsentationen, så skyldtes det frygten for, at USAs fjender kiggede med via spionsatellitter.