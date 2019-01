USA's nationale sikkerhedsrådgiver siger, at enhver trussel vil være "et groft angreb på retssamfundet".

USA har advaret Venezuela om, at enhver trussel mod amerikanske diplomater eller mod oppositionslederen Juan Guaidó vil blive mødt med "betydelige reaktioner".

Den nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, skriver på Twitter, at enhver trussel vil være "et groft angreb på retssamfundet".

Juan Guaidó er formand for parlamentet og har udråbt sig selv til fungerende præsident. Han siger, at det var valgsvindel, der sikrede Maduro et genvalg til endnu seks år ved magten.

Guaidó har opfordret det venezuelanske folk til at gå på gaden i protest. Han har fået støtte fra USA, Canada, Australien og en række sydamerikanske lande samt fra EU-lande og Australien.

Bolton nævner ikke nogen specifikke grupper eller personer. Men i et tweet skriver han, at Cubas støtte og kontrol over Maduros sikkerhedsstyrker og milits er velkendt.

Maduro har støtte fra Kina, Rusland, Syrien og Tyrkiet samt fra Venezuelas traditionelle allierede i regionen, Cuba og Bolivia.

I Washington anses den republikanske senator Marco Rubio for at være arkitekten bag USA's politik over for Venezuela. Han nedtoner muligheden for en militær intervention i Venezuela. Både Bolton og Trump har tidligere sagt, at "alle muligheder overvejes".

Maduro varslede onsdag i sidste uge, at alle amerikanske diplomater skulle forlade Venezuela inden for 72 timer, fordi USA støtter Guaidó. Han har siden blødt udtalelsen op og sagt, at der inden for 30 dage skal være en løsning med USA.

/ritzau/AFP