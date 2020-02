Advarsel kommer, mens oppositionsleder Guaido er på besøg i Washington, hvor han mødes med Trump.

USA advarer Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, om, at det vil få følger for ham, hvis han på nogen måde blander sig i oppositionslederen Juan Guaidos tilbagevenden til landet.

Advarslen kommer, mens Guaido er på besøg i Washington, hvor han blandt andet skal mødes med præsident Donald Trump i Det Hvide Hus.

Venezuelas regering beskylder Trump-administrationen for at have fremsat "voldelige trusler", efter at præsidenten selv har sagt, at Maduros regime vil blive ""knust og ødelagt" i sin årlige tale i Kongressen.

- Trump krænker den venezuelanske befolkning og udviser mangel på respekt over for den venezuelanske forfatning og over for en legitim og demokratisk valgt regering, siger Venezuelas udenrigsminister, Jorge Arreaza, i en reaktion på advarslerne fra Washington.

Det Hvide Hus havde inviteret den venezuelanske oppositionsleder til at høre Trumps tale i Kongressen.

- I aften er den sande og legitime venezuelanske præsident med os, Juan Guaidó. Maduro (Nicolas Maduro, siddende præsident, red.) er en illegitim leder, en tyran, der er brutal over for sit folk. Men Maduros tyranniske greb om magten vil blive ødelagt og smadret, sagde Trump i sin tale.

Han skulle senere møde den 36-årige Guaido i De Hvide Hus.

Guaidó leder oppositionen i Venezuela mod den omstridte præsident Maduro, som får skyld for et økonomisk sammenbrud i det ellers olierige land. Mange kalder Maduro for en venstreorienteret diktator, og både EU og USA tager afstand fra Maduro og støtter oppositionen.

Guaidó har erklæret sig selv for midlertidig præsident i Venezuela. Han støttes af over et halvt hundrede lande, herunder USA, Danmark og flere lande i EU.

/ritzau/AFP