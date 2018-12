USA opfordrer sine borgere til at udvise 'øget forsigtighed', hvis de befinder sig i den spanske by Barcelona.

Det er risikoen for terrorangreb rettet mod julemarkeder og den populære gade La Rambla i Barcelona, der har fået de amerikanske myndigheder til at udstede en varsel.

'Udvis øget forsigtighed i områder, hvor der kører biler og busser, og i området omkring La Rambla i julen og nytårsaften. Terrorister kan angribe turistattraktioner, transportmidler eller andre offentlige områder uden varsel,' lyder det fra de amerikanske myndigheder via landets officielle Twitter-profil søndag.

Advarslen medførte ifølge det spanske medie El Pais, at det catalanske politi iværksatte en menneskejagt juleaftensdag på en mand, der menes at være i 30'erne og i øvrigt være i besiddelse af kørekort til en bus.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq — Travel - State Dept (@TravelGov) 23. december 2018

Samtidig blev flere busser og minibusser, der befandt sig i centrum af Barcelona, undersøgt af catalansk politi, ligesom også flere biludlejningsfirmaet blev undersøgt for at finde ud af, om den mistænkte skulle have lejet et køretøj.

Der er foreløbig ingen meldinger om, hvorvidt nogen er anholdt.

Advarslen kommer halvandet år efter, at en lastbil bragede ned gennem La Rambla og dræbte 16 mennesker, mens mere end 100 mennesker kom blev såret i forbindelse med angrebet.