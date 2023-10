Konflikten ulmer lige nu i det sydlige Balkan.

Det fyger nemlig med beskyldninger frem og tilbage mellem Kosovo og Serbien, efter et skyderi kostede en politimand og tre etniske serbere livet.

Skyderiet fandt sted i den nordlige del af Kosovo tæt på grænsen til Serbien søndag 24. september.

Her indtog omkring 30 tungtbevæbnede mænd landsbyen Banjska. Da kosovoalbansk politi kom frem til byen, blev de mødt af skudsalver fra den belejrende gruppe, som til sidst barrikaderede sig i landsbyens kloster.

Ildkampen fortsatte det meste af søndagen. Det endte med at koste tre af de belejrende mænd og en enkel kosovoalbansk politimand livet.

Politimandens kollegaer bar hans kiste det sidste stykke ved begravelsen. Foto: Florion Goga/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Politimandens kollegaer bar hans kiste det sidste stykke ved begravelsen. Foto: Florion Goga/Reuters/Ritzau Scanpix

Da det kom frem, at de tre mænd var etniske serbere, begyndte beskyldningerne at fyge.

Kosovos præsident beskrev ifølge BBC mændene som 'serbisk sponsorerede kriminelle', og hævdede, at de var finansieret direkte af det serbiske styre i Beograd.

Omvendt har den serbiske præsident sagt, at Kosovos myndigheder havde det ultimative ansvar for skyderiet.

Episoden kommer efter, at der tidligere i år var store spændinger og optøjer i de områder af Kosovo, hvor de etniske serbere er i overtal.

Her kom det til voldelige optøjer, da Kosovos regering besluttede at indsætte etniske albanere som borgmestre i byer med overvejende serbiske indbyggere.

De fredsbevarende NATO-styrker blev i maj indsat for at få ro på de voldelige optøjer. Her er det i byen Zvecan. Foto: Georgi Licovski/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere De fredsbevarende NATO-styrker blev i maj indsat for at få ro på de voldelige optøjer. Her er det i byen Zvecan. Foto: Georgi Licovski/EPA/Ritzau Scanpix

Efter skyderiet er det ikke kun blevet ved beskyldninger. Serbien har nemlig placeret et stort antal tropper ved grænsen.

»Vi beder præsident Vucic og de serbiske myndigheder om at trække alle tropper tilbage fra Kosovos grænse med det samme,« lød det i en officiel udmelding fra Kosovo, der kaldte indsættelsen af de serbiske tropper for det næste skridt i at true Kosovos territorier.

Siden da har USA's udenrigsminister, Antony Blinken, haft den serbiske præsident i røret med en klar besked om deeskalation, skriver The Guardian.

En opfordring man delvist har efterfulgt fra serbisk side.

Konflikten mellem Serbien og Kosovo går helt tilbage til 90'erne, hvilket NATO's fredsbevarende styrke, som har været i landet siden 1999, også vidner om.

Kososvo fik en form for selvstyre efter krigen. I 2008 erklærede Kosovo sig for uafhængigt, hvilket aldrig er blevet anerkendt af Serbien, der anser området for at være serbisk territorium.

Landets befolkning er dog i overvejende grad etniske albanere.