USA skærper rejsevejledning for Kina som følge af udbrud af nyt virus, der har kostet 213 personer livet.

Amerikanerne bør afholde sig fra at rejse til Kina på grund af det virusudbrud, som indtil videre har kostet over 200 personer livet.

Advarslen fremgår af en opdateret rejsevejledning, som USA's udenrigsministerium har lagt ud på sin hjemmeside natten til fredag dansk tid.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede torsdag virusudbruddet i Kina for en international sundhedskrise.

Virusset har spredt sig til adskillige lande, samtidig med at myndighederne i Kina forsøger at inddæmme virusset, der menes at stamme fra byen Wuhan

Fredag lokal tid oplyste sundhedsmyndigheder i Kina, at dødstallet nu er oppe på mindst 212 personer.

/ritzau/Reuters