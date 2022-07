Lyt til artiklen

»Hvis Kina fortsætter deres aggressive og uansvarlige adfærd til søs og i luften, er det kun et spørgsmål om tid, før der sker en massiv ulykke.«

Sådan lyder det tirsdag fra en talsperson fra Pentagon ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Talspersonen, Jung Pak, der er assisterende sekretær for Østasien i det amerikanske udenrigsministerium, forklarer, at det er en stigende tendens, at Kina provokerer andre stater, der lovligt opererer i Det Sydkinesiske Hav.

Blandt andet har kinesiske fly aflyttet australske fly i internationalt luftrum over Det Sydkinesiske Hav, lyder det.

Og tre gange de seneste par måneder har kineserne besværliggjort havforskning og energiudforskningsaktiviteter inden for den eksklusive økonomiske zone i Filippinerne.

Kina gør krav på næsten hele det Sydkinesiske Hav, hvilket Jung Pak kalder »vidtstrakt og ulovligt«.

Ifølge hende bidrager Kinas »provokerende handlinger til regional ustabilitet, skader økonomierne i de ramte stater, underminerer den eksisterende maritime orden og truer rettighederne og interesserne for alle nationer, der er afhængige af eller opererer i denne vigtige vandvej.«

Jung Paks udtalelse kommer forud for et forventet opkald mellem USAs præsident Joe Biden og Kinas præsident Xi Jinping denne uge.

Her forventes de at skulle fokusere på måder at forhindre en udvikling af rivaliseringen mellem USA og Kina.

Derudover skal de drøfte situationen mellem Kina og Taiwan.

Sidste år registrerede Taiwan 969 tilfælde af kinesiske militærfly, der fløj ind i Taiwans luftforsvarszone, en betydelig stigning fra de omkring 380 tilfælde, der blev registreret i 2020.