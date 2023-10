Det amerikanske udenrigsministerium opfodrer nu alle landets statsborgere til at forlade Libanon så hurtigt som muligt.

Opfordringen kommer på grund af sikkerhedssituationen.

Der har nemlig på det seneste været raket- og artilleribeskydning mellem Israel og Hizbollah i Libanon.

»Der er ingen garanti for, at den amerikanske regering vil evakuere civile amerikanske borgere i en krigssituation,« skriver ambassaden i Beirut på X.

Flares are pictured above the Israel-Lebanon border, as seen from northern Israel, October 25, 2023. REUTERS/Lisi Niesner Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Flares are pictured above the Israel-Lebanon border, as seen from northern Israel, October 25, 2023. REUTERS/Lisi Niesner Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix

Libanon er ikke direkte involveret i krigen mellem Hamas og Israel, men det frygtes, at det kan ske, og derfor gælder det altså om at komme væk.

Ambassaden skriver, at det gælder om at komme afsted, mens der stadig er flyselskaber på ruten.

Hizbollah har angrebet flere mål i Israel, og ilden er blevet besvaret af israelerne.

Den 19. oktober opdaterede Udenrigsministeriet i Danmark sin rejsevejledning, som nu blandt andet hedder:

'Vi fraråder alle rejser til Libanon på grund af en betydelige sikkerhedsrisiko. Opholder du dig i Libanon opfordres du kraftigt til at overveje udrejse, da mulighederne for at reje ud kan ophøre med meget kort varsel.'