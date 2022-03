Vladimir Putins krigslykke i Ukraine er indtil nu ikke prangende. Som følge heraf anvender russerne i stigende grad grove og udefinerede angrebsmetoder – og det kan blive værre endnu, siger eksperter.

»Afhængigheden af såkaldt dumme bomber og kraftigt artilleri fører ind i en ny strategi, der handler om at slide ukrainerne op ved at angribe uden hensyn til civilbefolkningen,« siger Storbritanniens forsvars efterretningschef, James Hockenhull til Financial Times.

Den amerikanske administration advarer dog nu om, at langt skrappere midler vil kunne blive taget i brug af Putin.

Præsident Joe Biden udtalte forleden, at amerikanerne vurderer, at der er en markant mulighed for russisk anvendelse af kemiske eller biologiske våben.

Vladimir Putin beskylder Vesten og Ukraine for at være i besiddelse af kemiske og biologiske våben.

»Putin har brugt dem før, og vi skal være meget opmærksomme på, hvad der sker nu,« siger USAs præsident på et pressemøde.

Brug af kemiske eller biologiske våben, vil være en voldsom eskalering af krigen, og Joe Biden har lovet et »markant svar« fra Vesten, skulle det ske. Omend han ikke ville definere, hvad dette svar vil bestå af.

Brugen af kemiske og biologiske våben blev forbudt i Genèvekonventionen efter første verdenskrig, hvor brugen af giftgas var udbredt.

Det forhindrede dog ikke videre udvikling af masseødelæggelsesvåben. Japan brugte for eksempel i 1940 keramiske bomber, fulde af pestbefængte lopper mod Kina. I Den Kolde Krig udviklede begge parter avancerede og dødsensfarlige kemiske og biologiske våben

Kinesiske eksperter fjerner en japansk sennepsgasbombe fra Anden Verdenskrig. Kemiske våben er løbende blevet brugt rundt om i verden på trods af konventioner, der forbyder brugen.

Brug af både kemiske og biologiske våben er forbudt ifølge FN-konventionen fra 1972. Både det daværende Sovjetunionen, USA og resten af Vesten har underskrevet denne konvention. I 1993 underskrev Rusland konventionen mod kemiske våben,

Efter Sovjetunionens fald arvede Rusland, det største arsenal i verden af kemiske og biologiske våben. Præsident Putin lod i 2017 verden vide, at Rusland nu havde destrueret sit arsenal af kemiske våben, men det er uklart, om det virkelig er sandt.

Kort efter Putins erklæring blev den tidligere russiske spion, Sergej Skripal forgiftet med nervegiften Novitjok i England

Vladimir Putin beskyldes for at have haft en finger med i spillet, da Syriens diktator, Bashar al-Assad anvendte klor som våben i Syrien. Rusland benægter dette og fastholder, at beskyldningerne om brug af klor i Syrien er et vestligt mediestunt.

Bashar al-Hassad beskyldes for at have anvendt kemiske våben flere hundrede gange under krigen i Syrien.

Flere eksperter peger på, at netop klor kan blive det kemiske våben, Putin vælger, skulle amerikanerne får ret i deres advarsler.

»Efter min mening er det oplagt, at Putin vil anvende klor eller et andet kemisk våben, fordi det er let efterfølgende at benægte. Der er allerede tusinder af ton klorin i Ukraine, som kan hjælpe russerne med en bortforklaring,« siger Hamish de Bretton-Gordon, en pensioneret britisk officer, der har tjent i NATOs afdeling for forsvar mod kemiske og biologiske våben, til The Daily Telegraph.

Klor virker kvælende og kan foruden død skabe stor panik i de ramte områder.

Men det er ifølge amerikanerne også muligt, at Putin vælger at eskalere yderligere og bruge biologiske våben. Biologiske våben kan frembringe smitsomme og dødelige sygdomme i civilbefolkninger.

Verden har gjort sit yderste for at vaccinere mod koppevirus. Nu frygter man, at biologiske våben, som f.eks. koppevirus kan blive anvendt af Rusland i Ukraine.

Det menes, at Ruslands Center for forskning i virologi og bioteknologi i Sibirien er et af bare to laboratorier, der er i besiddelse af den frygtede koppevirus.

Rusland, der i optakten til krigen anvendte adskillige såkaldte false flag operations – hvor man får et angreb til at se ud, som om det er modparten, der angriber en selv, og dermed får mulighed for et begrundet forsvar – har beskyldt USA for være i besiddelse af kemiske eller biologiske våben i Europa.

»Det er simpelthen ikke sandt. Det garanterer jeg. Russerne påstår også, at Ukraine er i besiddelse af biologiske og kemiske våben. For mig er det en klar advarsel om, at Putin overvejer at bruge netop disse typer våben i krigen,« siger Joe Biden til en konference af erhvervsledere i Washington.«

Joe Biden siger, at Rusland overvejer at anvende kemiske eller biologiske våben i Ukraine.

Pentagons efterretninger har hidtil i Ukraine-krisen været relativt præcise. I ugerne op til det russiske angreb var det netop amerikanerne, der gentagne gange advarede om konkrete russiske planer om en stort anlagt invasion af hele Ukraine inklusive hovedstaden Kyiv.