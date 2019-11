Israel glæder sig over, at USA bløder op i spørgsmålet om omstridte bosættelser. Palæstinenserne protesterer.

USA har ændret syn på Israels bosættelser. Amerikanerne vil ikke længere betragte de israelske bosættelser på Vestbredden som værende i strid med folkeretten.

Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, på en pressekonference mandag.

Dermed tager han afstand fra en vurdering, som det amerikanske udenrigsministerium foretog i 1978. Her blev det slået fast, at Israels bosættelser på den besatte Vestbred ikke er i overensstemmelse med folkeretten.

Den vurdering har været en vigtig grundsten i den amerikanske politik i Mellemøsten i de seneste 40 år.

I resten af verden er der udbredt enighed om, at de israelske bosættelser er i strid med folkeretten, og at de udgør en alvorlig hindring for fred mellem israelere og palæstinensere.

Mandagens udmelding fra Pompeo bliver omgående mødt med glæde i Israel.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, siger, at USA's beslutning "retter op på en historisk uret". Han opfordrer andre lande til at gøre det samme.

Derimod siger en talsmand for lederen af det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, at USA's skifte er "totalt i strid med folkeretten".

USA er "ikke kvalificeret eller autoriseret til at annullere folkeretlige resolutioner og har ingen ret til at give legalitet til nogen israelsk bosættelse", siger Abbas' talsmand Nabil Abu Rudeinah.

Hanan Ashrawi, der i mange år har været forhandler for palæstinenserne og medlem af ledelsen i Palæstinas Befrielsesorganisation (PLO), kalder det på Twitter "endnu et hårdt slag mod folkeretten, retfærdighed og fred".

Jordans udenrigsminister, Ayman Safadi, advarer om, at USA's ændrede holdning vil få "farlige konsekvenser" for håbet om at genoplive fredsprocessen.

Under præsident Donald Trump har USA foretaget et par markante kursskifter til Israels fordel.

Det førte til store protester fra palæstinensisk side, da Trump besluttede at flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, hvorved han de facto anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad.

Palæstinenserne ønsker Østjerusalem som hovedstad i en fremtidig stat.

I marts anerkendte Trump Israels annektering af Golanhøjderne, hvilket var endnu en sejr for Netanyahu.

Mandagens meddelelse fra Pompeo kan udløse nye demonstrationer og uroligheder.

Umiddelbart efter Pompeos pressekonference udsendte den amerikanske ambassade i Israel en advarsel mod at rejse til Jerusalem, Vestbredden og Gaza.

- Enkeltpersoner og grupper, der er imod udenrigsministerens nylige meddelelse, kan finde på at rette angreb mod amerikanske regeringskontorer, amerikanske private interesser og amerikanske statsborgere, hedder det.

/ritzau/Reuters