Ambassadør Friedman takker USA-præsident Trump for, at amerikanerne mandag kan åbne ambassade i Jerusalem.

Udland. USA har mandag eftermiddag officielt åbnet landets ambassade i Jerusalem.

Det er det første land i verden, som dermed gør Jerusalem til ambassadeby. Det er en kontroversiel beslutning, som har medført kritik fra flere lande, og som har ført til stor vrede blandt palæstinenserne.

Ambassadør David Friedman byder velkommen ved en ceremoni, hvor gæsterne tæller USA's præsident Donald Trumps datter Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner, som er seniorrådgiver for præsidenten.

- Mine damer og herrer. Tammy (ambassadørens kone, red.) og jeg byder jer velkommen til åbningen af USA's ambassade i Jerusalem, Israel, siger Friedman.

Ambassadøren lægger vægt på, at amerikanske lovgivere allerede i 1995 stemte for at anerkende byen som Israels hovedstad.

- I dag holder vi vort løfte til det amerikanske folk. Og vi giver Israel samme ret, som alle andre nationer har - retten til vælge deres egen hovedstad, siger Friedman.

Friedman understreger, at flytningen af ambassaden kun har været mulig på grund af én mand: Trump.

- Dagens historiske begivenhed kan vi takke én mand for. Vi skylder ham en stor tak. Donald Trump, siger Friedman.

Den amerikanske præsident var ikke til stede i Jerusalem, men publikum fik en tale fra præsidenten via en båndet videooptagelse.

- Tillykke. Det har været længe undervejs, siger Trump.

Han understreger, at USA "altid vil være en nær ven af Israel".

Mens ambassaden bliver åbnet, er der voldsom uro omkring grænsen til Gaza. Mindst 37 palæstinensere er ifølge det palæstinensiske sundhedsvæsen blevet dræbt.

Demonstrationerne fortsætter mandag eftermiddag.

