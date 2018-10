Den amerikanske vicepræsident vil bistå i efterforskningen af saudisk journalists forsvinden i Istanbul.

København. Den amerikanske regering melder sig klar til at sende efterforskere til det saudiske konsulat i Istanbul, hvor den regimekritiske journalist Jamal Khashoggi forsvandt fra 2. oktober.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I et radiointerview onsdag udtalte den amerikanske vicepræsident Mike Pence, at FBI-agenter kunne bistå med en eventuel undersøgelse, "hvis Saudi-Arabien ønsker det".

- USA står klar til at hjælpe på alle tænkelige måder, siger han.

Jamal Khashoggi, der har været i eksil i USA siden 2017, befandt sig i Istanbul sammen med sin tyrkiske kæreste og besøgte konsulatet 2. oktober for at få udleveret personlige papirer.

Kashoggi er ikke set siden, og unavngivne tyrkiske kilder fortæller, at journalisten, der er skarp kritiker af den saudiske kronprins Mohammad bin Salman, er blevet myrdet på konsulatet.

Hans forsvinden fik onsdag flere menneskerettighedsorganisationer til at kræve, at den amerikanske regering gik ind i sagen - både fordi Khashoggi søgte tilflugt i USA, og fordi Saudi-Arabien er en nær allieret af Washington.

Saudi-Arabien afviser at have noget med sagen at gøre, men har hidtil nægtet at udlevere videoovervågning, der kan bevise, at Khashoggi forlod konsulatet igen.

/ritzau/