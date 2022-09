Lyt til artiklen

EU-Kommisionens formand Ursula von der Leyen er vant til at håndtere kriser.

Men nu har en personlig tragedie ramt hende.

En af hendes ponyer er nemlig blevet dræbt i det, der formodes at være et ulveangreb.

Det skriver Spiegel og Bild.

»Hele familien er frygtelig oprørt over nyheden,« lyder det fra Ursula von der Leyen til Bild.

Udåden fandt sted fredag, hvor hendes yndlings pony, 30-årige Dolly, gik og græssede på en eng sammen med en anden af familiens ponyer.

Ursula von der Leyen er en erfaren rytter, som også har konkurreret i forskellige ridemesterskaber. Hun har flere heste på sin ejendom i Niedersachsen, hvor familien har boet siden 2007.

Efter fundet af den døde hest sendte Niedersachens miljøministerium folk ud for at undersøge biddene. Her kom de frem til, at der med alt sandsynlighed er tale om et ulveangreb.

Der er blevet taget dna fra gerningsstedet, som nu skal slå fast, om der virkelig er tale om en ulv.

Det vil i så fald ikke være det første ulveangreb i området i den seneste tid. For ti dage siden blev tre ponyer således dræbt i området af ulve.

63-årige Ursula von der Leyen har været formand for EU-Kommissionen siden 2019. Hun er den første kvinde, der besidder posten.