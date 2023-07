På tværs af Frankrig har landet siden tirsdag aften været ramt af voldsomme protester, efter den 17-årige Nahal, der har algerisk baggrund, blev skudt og dræbt af det franske politi.

Natten til søndag var, ifølge den franske indenrigsminister, en af de roligere nætter, men selv her blev der kørt en brændende bil ind i en borgmesters hjem, hvilket resulterede i, at hans kone blev indlagt på hospitalet.

Og op mod weekenden blev der indsat 45.000 politibetjente, der skulle sørge for ro og orden.

»Det har selvfølgelig en effekt, men det er jo samtidig ligesom at prøve at slukke en brand med benzin, fordi det er jo politiets adfærd og politiets måde at agere på, som der protesteres imod blandt andet,« siger Henrik Prebensen, der er lektor emeritus på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og tilføjer:

»Det er måske ikke det smarteste svar på den udfordring at komme med et kæmpe politiudbud.«

I løbet af de seneste fem døgn er over 3000 blevet anholdt i forbindelse med protesterne, hvor der er registreret 2560 tilfælde af ildspåsættelser på offentlige steder.

Og nu er det helt store spørgsmål, hvorvidt de voldsomme uroligheder fortsætter, fordi Frankrig, ifølge Henrik Prebensen, har tradition for at gå på gaderne frem for at gå i dialog.

»Emmanuel Macron har jo prøvet at sætte ord på en konsensustradition, hvor han har henvist til de skandinaviske lande, hvor man jo helt tilbage fra 1848, da man indførte grundloven i Danmark, har en tradition for at prøve at forlige sådan nogle konflikter med samtale. «

Der er ingen tvivl om, at man i Frankrig håber på, at stormen vil lægge sig. Bedstemoren til den 17-årige Nahel opfordrede i et interview søndag til, at urolighederne i landet stopper.

»Jeg siger dette til dem, der laver optøjer: Lad være med at smadre vinduer, angribe skoler og busser. Det er mødre, som tager bussen. Det er mødre, som går udenfor,« sagde bedstemoren.

I forbindelse med urolighederne er der 79 betjente, der er blevet såret, og mandag oplyste det franske indenrigsministerium, at en 24-årig brandmand er død i en forstad til Paris, mens han forsøgte at slukke en brand i flere biler.

Ifølge Henrik Prebensen er der ingen tvivl om, at de kommendes dages worst case scenario er, at urolighederne gentager sig med en større frekvens, end det ellers har været tilfældet.

Men selvom den franske præsident mandag skal mødes med formændene for de to kamre, der udgør det franske parlament, så er det svært at se, hvordan de protesterende og myndighederne finder fælles ståsted.

»Jeg kan ikke umiddelbart se, hvad politikerne skal gøre. De må jo prøve at kigge andre steder hen hos andre lande og se, om der er noget, de kan bruge. Men hvordan man får lavet en samtale, hvis samtalepartnerne, jo ikke organiserer sig,« lyder det fra Henrik Prebensen